Parecia um conto de fadas, naquele outono de 2025. De repente, lá estava Lennart Karl, com apenas 17 anos e 1,68 metro de altura. Com leveza juvenil, dribles refinados e gols de sonho, Karl chegou ao time profissional do Bayern de Munique em um ritmo raramente visto entre os talentos formados nas categorias de base do clube. Tudo parecia perfeito.

Um ano depois, o encanto se desfez. Após problemas com lesões na primavera e uma Copa do Mundo perdida no verão, Karl busca sua melhor forma desde o início da temporada. Até agora, soma apenas três participações em gols em 12 partidas, embora seu rendimento tenha voltado a apresentar uma leve melhora recentemente.

Oscilações desse tipo são normais no desenvolvimento de um adolescente. Ainda assim, surgiu recentemente um debate em torno dele que já se tornou indigno e que atingiu seu ápice provisório justamente no dia do grande jogo contra o Borussia Dortmund (2 a 2).

Uli Hoeneß e Max Eberl criticaram Lennart Karl

Antes de tudo: Karl não é apenas um jogador extremamente talentoso, mas também uma pessoa extrovertida. Clube favorito? Real Madrid. Foi assim que tudo começou, no início do ano. Depois vieram a roupa rosa, as comemorações provocativas de gols, as pedaladas em excesso e a presença constante nas redes sociais, muitas vezes de forma chamativa e glamourosa ao lado da namorada influenciadora Zoe Käppele. Tudo isso ainda é legítimo. Ele tem o direito de agir assim. Mas também precisa contar com a possibilidade de que essa combinação capaz de dividir opiniões seja usada contra ele em momentos de crise dentro de campo.

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Já chegamos a esse ponto. O que deve ter surpreendido Karl foi de quem vieram as críticas e a dureza com que foram feitas. Do presidente honorário Uli Hoeneß. Publicamente. Em entrevista ao Welt am Sonntag, há uma semana, Hoeneß cobrou mais "humildade" de Karl e mais "pressão" sobre ele, além de anunciar uma "conversa séria" com o jogador. É questionável se essa é a maneira certa de lidar com o maior talento do clube em muito tempo. Em princípio, faz mais sentido simplesmente ter uma "conversa séria" desse tipo internamente, em vez de anunciá-la em público. Nesta fase e com essa idade, Karl merece mais apoio de dentro do próprio clube.

Considerando suas atuações razoáveis contra o SC Freiburg e o 1. FC Magdeburg, as críticas recentes do diretor esportivo Max Eberl, que até então sempre havia defendido Karl com veemência, pareceram quase ainda mais surpreendentes do que as palavras de Hoeneß. Após o jogo contra o Magdeburg, Eberl disse que o jogador passava por uma "fase ruim" em campo e havia cometido "um ou outro deslize". É possível gostar ou não do comportamento de Karl fora de campo. A primeira reação provavelmente é mais comum entre adolescentes. A segunda, entre pessoas nascidas em uma época em que "Karl" era usado principalmente como primeiro nome, como Hoeneß ou Eberl. Mas uma coisa é certa: até agora, Karl não cometeu nenhum "deslize" grave.

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Comentarista de TV ou empresário? Michael Ballack precisa decidir

Por isso, era totalmente legítimo que seu empresário o defendesse publicamente das críticas. Antes do grande jogo, Michael Ballack rebateu as declarações de Eberl e Hoeneß com argumentos bastante coerentes. O problema é que Ballack fez isso em seu segundo trabalho, como comentarista da DAZN. O papel de comentaristas de TV é fazer análises sem parcialidade e formar opiniões. Especialmente hoje, eles têm um alcance considerável. Já o papel dos empresários é apresentar seus clientes sempre da melhor maneira possível. Exercer as duas funções ao mesmo tempo leva inevitavelmente a um conflito de interesses.

Ballack exerce atualmente uma dupla função impossível de conciliar, que já causava desconforto desde que Karl despontou, há um ano, mas que agora, no mais tardar, não pode mais ser tolerada. É indefensável diante dos espectadores, que têm o direito de esperar neutralidade de um comentarista de TV. Também é indefensável diante de quaisquer "opositores" de Karl, sejam dirigentes que o critiquem ou colegas que disputem minutos em campo com ele. Eles também merecem neutralidade. Para preservar sua imagem, Ballack precisa escolher: comentarista de TV ou empresário de Karl (a escolha provavelmente não será difícil para ele).

Neste sábado, ficou evidente, além disso, que a dupla função de Ballack também causa estranheza no Bayern de Munique. Questionado sobre a resposta de Ballack, Eberl lançou um olhar irônico aos repórteres e disse, de forma sugestiva: "Ele disse isso como comentarista da DAZN ou como empresário do jogador? Não sei ao certo." Embora suas declarações sobre Karl tenham sido, de fato, desnecessárias e o colocado em uma situação delicada quanto ao conteúdo das críticas, Eberl conseguiu sair dela com bastante facilidade "graças" à questionável dupla função de Ballack.

E o próprio Karl? Não disse nada, depois de desperdiçar em campo a chance de deixar todos os debates em segundo plano. Após entrar no jogo, ele finalizou já nos últimos instantes dos acréscimos. Em vez de marcar o gol da vitória contra o Dortmund, acertou apenas o travessão. Mas, por causa da série de lesões no Bayern de Munique, deverá ter muitas oportunidades de mostrar seu valor em campo no futuro próximo.