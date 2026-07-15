“Estávamos muito perto”... Tuchel lamenta a atuação de Hossam Hassan após o choque contra a Argentina

O alemão Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, repetiu uma frase que transmitiu muita tristeza após a derrota de sua equipe para a Argentina por 1 a 2, na semifinal da Copa do Mundo de 2026, na noite de quarta-feira.

Os “Três Leões” estavam na frente no placar com um gol de Anthony Gordon, antes que a seleção argentina virasse o jogo nos minutos finais e garantisse a vaga na final, onde enfrentará a Espanha no domingo.

As palavras de Tuchel trouxeram à memória a cena comovente vivida pelo técnico da seleção egípcia, Hossam Hassan, após a eliminação dos “Faraós” nas oitavas de final contra a Argentina em um cenário semelhante, quando sua equipe desperdiçou a vantagem de dois gols sem resposta nos minutos finais, acabando por perder por 2 a 3.

Hossam Hassan apareceu visivelmente abalado em uma videochamada com sua esposa após a partida e disse: “Estávamos muito perto... Eu odeio perder”, frase que parecia resumir também os sentimentos de Tuchel após um cenário semelhante que resultou na eliminação.

“Estávamos muito perto”

Tuchel disse, em declarações à BBC, que a seleção da Inglaterra estava a poucos passos de chegar à final, mas perdeu o controle da partida após marcar o gol que a colocou na frente.

Ele acrescentou: “Estamos muito decepcionados. Estávamos muito perto, mas ficamos mais passivos depois do gol que marcamos e permitimos que o adversário criasse muitas chances”.

Ele explicou que sua equipe não conseguiu recuperar a posse de bola, o que deu vantagem à Argentina, acrescentando: “Não conseguimos virar o jogo a nosso favor e sofremos muitos cruzamentos, chutes e chances”.

E continuou: “Estávamos perto, mas não conseguimos manter o mesmo nível depois de marcar o gol”.

Tuchel justifica suas substituições

Sobre as substituições que fez durante a partida, o técnico alemão afirmou que tentou ajudar os jogadores diante da pressão crescente da seleção argentina.

Ele disse: “Também fiz alterações ofensivas em partidas anteriores, mas sofremos uma chance perigosa imediatamente; por isso, decidimos passar a jogar com cinco defensores, pois os espaços ficaram muito abertos”.

E acrescentou: “A Argentina estava ganhando todas as bolas aéreas e continuava mandando cruzamentos, por isso recorremos a uma linha defensiva de cinco jogadores para fechar os espaços e reduzir o perigo nas jogadas aéreas”.

Ele observou que sua equipe começou a passar por dificuldades logo após o gol de abertura, antes mesmo de qualquer substituição, acrescentando: “Sofremos um grande número de cruzamentos e chances, por isso tentamos ajudar os jogadores”.

E concluiu essa parte de sua declaração dizendo: “No fim das contas, a responsabilidade recai sobre o técnico, e quando as coisas não correm como deveriam, é fácil dizer que a decisão foi errada”.

“Queríamos o segundo gol... mas não tocamos na bola”

Tuchel confirmou que a Inglaterra queria marcar um segundo gol para definir a partida, mas a perda do controle da bola impediu isso.

Ele disse: “É claro que queríamos marcar o segundo gol, mas isso não acontece se você não consegue manter a posse de bola. Não conseguimos sair com a bola da nossa área”.

E acrescentou: “Não achei que fazer mais substituições ofensivas fosse mudar alguma coisa. Mantivemos a mesma forma de jogar, mas ficamos mais passivos com o passar do tempo”.

E continuou: “Não estávamos mais recuperando as bolas e não conseguíamos mantê-las, por isso não acho que o problema tenha sido tático ou relacionado ao estilo de jogo, pois não mudamos nada, mas a partida mudou completamente”.

E acrescentou: “Entendo que, após o fim da partida, milhões de treinadores acham que teriam tomado decisões melhores”.

“Não sinto arrependimento”

Apesar da eliminação do torneio, Tuchel enfatizou que não se arrepende de suas decisões técnicas, afirmando que os jogadores deram tudo de si.

Ele disse: “Qualquer pessoa pode discutir essas decisões, mas eu fui obrigado a tomá-las em campo, e analisei a partida da maneira que achei adequada; essa é a minha responsabilidade”.

E acrescentou: “Neste momento, não sinto nenhum arrependimento. Os jogadores deram tudo de si, e estivemos muito perto. Acho que merecíamos a vantagem de um gol a zero”.

E continuou: “Fizemos uma das nossas melhores partidas, talvez a melhor, dadas as circunstâncias que enfrentamos. A equipe foi fantástica, mas não conseguimos cruzar a linha final, e não sinto nenhum arrependimento”.

Elogios ao espírito dos jogadores

O técnico da Inglaterra encerrou suas declarações elogiando o desempenho de seus jogadores ao longo do torneio, ressaltando que eles superaram muitos desafios antes de chegar às semifinais.

Ele disse: “Os jogadores demonstraram grande personalidade durante toda a partida. Disputamos o torneio em condições difíceis: enfrentamos seleções fortes, viajamos longas distâncias, jogamos em diferentes altitudes, atuamos com dez jogadores e sob altas temperaturas, e superamos todos esses obstáculos”.

E acrescentou: “Estávamos muito perto hoje, mas este não é o momento certo para analisar toda a nossa trajetória, pois fomos eliminados porque perdemos uma partida decisiva”.

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