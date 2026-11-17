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Vinicius Junior foi o destaque do Brasil na goleada por 7 a 0 sobre Singapura em amistoso, mas o astro do Real Madrid não conseguiu esconder a irritação ao deixar o campo mais cedo. Apesar de marcar um hat-trick histórico no primeiro quarto da partida, o atacante demonstrou frustração quando a comissão técnica decidiu substituí-lo antes dos 60 minutos.

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Ancelotti tira Vinicius de campo mais cedo apesar de atuação dominante

Carlo Ancelotti decidiu substituir o jogador de 26 anos pouco antes dos 60 minutos, provocando uma reação visivelmente irritada à beira do campo. Antes de sair, o atacante havia marcado três gols em 21 minutos , anotando seu primeiro hat-trick pela seleção.

O ponta também teve outro gol anulado durante a partida de amplo domínio brasileiro. Sua saída antecipada virou assunto logo após o apito final, já que ele esperava permanecer mais tempo em campo.

Vinicius revela acordo prévio com Ancelotti

Em entrevista após a partida, conforme citado pelo Mundo Deportivo, Vinicius revelou que um acordo anterior com Ancelotti o havia levado a esperar mais tempo em campo.

“Estava combinado que eu jogaria mais 15 ou 20 minutos. Sempre quero jogar mais, marcar mais gols”, admitiu.

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O brasileiro, porém, logo amenizou o tom e reconheceu que outros integrantes do elenco precisavam jogar. Ele acrescentou: “Feliz porque todos participaram. Entendi que mais gente precisava jogar.”

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Boa fase na seleção encobre temporada difícil no clube

O hat-trick coroou um período produtivo com a seleção para o jogador de 26 anos, que marcou cinco gols em dois amistosos depois de já ter feito dois na derrota do Brasil por 3 a 2 para o Japão . A sequência de gols contrasta fortemente com suas dificuldades no Real Madrid, pelo qual marcou apenas um gol em toda a temporada sob o comando de Mourinho.

Ao comentar seu primeiro hat-trick pelo Brasil, Vinicius voltou a atenção para os compromissos pelo clube e os próximos objetivos com a seleção. “Meu primeiro hat-trick, espero que seja o primeiro de muitos”, acrescentou. “Entramos muito concentrados. Pareceu fácil, mas é preciso criar chances. Eu poderia ter marcado mais, mas estou feliz com os gols e a vitória. Agora é hora de focar no meu clube e pensar na Copa América.”

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Mourinho tem dúvida na escalação para enfrentar o Celta de Vigo

Vinicius agora retorna ao Real Madrid à disposição para os jogos do clube após cumprir uma suspensão de quatro partidas em La Liga. Ele está liberado para atuar quando o Madrid receber o Celta de Vigo no sábado, dando a Mourinho a chance de recolocar seu principal atacante entre os titulares.

Reintegrar o brasileiro, porém, representa um dilema para o treinador português. Yan Diomande se destacou durante a suspensão de Vinicius, o que torna arriscado alterar o ritmo da equipe.