Estava a poucas horas de Old Trafford... A negociação do United vai por água abaixo!

A negociação da transferência do meio-campista brasileiro Ederson para o Manchester United fracassou de forma inesperada, depois que o clube inglês informou oficialmente ao seu homólogo italiano, a Atalanta, o cancelamento do acordo preliminar que estava em vigor há mais de um mês, no valor de 35 milhões de libras esterlinas.

O especialista em transferências italiano Fabrizio Romano revelou que a negociação foi totalmente cancelada depois que o Manchester United mudou seus planos de forma inesperada, apesar das amplas reportagens que indicavam que o jogador brasileiro estava prestes a passar por exames médicos após a eliminação do Brasil da Copa do Mundo.

Romano escreveu: “A transferência de Ederson para o Manchester United está cancelada e é considerada fracassada depois que o Manchester United informou a Atalanta sobre isso”, acrescentando: “A Atalanta acredita que Ederson está 100% pronto e receberá de braços abertos o retorno do meio-campista ao seu elenco, após o Manchester United ter mudado seus planos”.

O fracasso da negociação representa um golpe para as ambições do Manchester United de reforçar o meio-campo, especialmente porque o acordo preliminar já estava em vigor há muito tempo, o que levanta questões sobre os verdadeiros motivos por trás da repentina desistência da negociação.