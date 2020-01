Estátua de Ibrahimovic é destroçada e derrubada em ataque radical na Suécia

Motivo para o ato teria sido o fato de que Ibra recentemente comprou ações do Hammarby de Estocolmo, um clube rival do Malmo

A estátua de Zlatan Ibrahimovic, localizada na cidade de Malmo, na , foi destroçada e derrubada na manhã deste domingo (5). Após vários ataques de radicais, os chamados "ultras" atingiram a escultura do atacante, cortando as pernas e fazendo-a cair no chão.

O motivo para o ato de vandalismo teria sido o fato de que Ibrahimovic recentemente comprou ações do Hammarby de Estocolmo, um clube rival do Malmo, onde o jogador foi revelado para o mundo do futebol.

"É muito lamentável, vamos denunciar isso à polícia. Vamos explorar a possibilidade de remover a estátua para repará-la", disse Malin Tykesson, chege do escritório de comunicação da cidade ao jornal Sportbladet.

Ibrahimovic acertou nesta semana o seu retorno ao e pode reestrear pelo clube nesta segunda-feira (6), contra a , pela 18ª rodada do Campeonato Italiano.