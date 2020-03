Estátua de Cristiano Ronaldo: O que aconteceu com "aquele" busto do português?

Obra foi inaugurada em 2017, no aeroporto da Ilha da Madeira, cidade natal de CR7, e foi criticada por não se parecer com o craque o português

Talvez existam poucas honras maiores para um jogador de futebol do que receber uma estátua em celebração de seus feitos e conquistas. David Beckham, Bill Shankly e Sir Alex Ferguson, Sócrates e Renato Gaúcho são alguns dos nomes que já foram homenageados dessa maneira. Mas o busto de Cristiano Ronaldo chamou a atenção de uma maneira diferente.

Desenhada por Emanuel , a estátua de bronze teve uma resposta negativa após sua inauguração, em março de 2017, no Aeroporto Cristiano Ronaldo, antes conhecido como Aeroporto da Madeira, na cidade natal do jogador.

Porém, apesar de todas homenagens, muitos consideraram que o busto não se parece em nada com o português, gerando uma série de críticas e brincadeiras.

bobo foi quem achou que essa estátua era pro cristiano ronaldo pic.twitter.com/xNgM7bZv5J — PL DA DEPRESSÃO (@pldadepressao_) February 23, 2020

Muitos chegaram a dizer que a peça se parecia mais com John Arne Riise, ídolo do , com a estrela da NBA, Kristaps Porzingis, ou com o especialista em F1, David Coulthard, do que com Ronaldo. Algo semelhante aconteceu na inauguração da estátua de Renato Gaúcho.

Mas o que aconteceu com a primeira estátua?

Após 15 meses de exibição no Aeroporto Cristiano Ronaldo, a estátua foi removida - supostamente à pedido da família do português, através de seu museu - e substituída por uma peça criada por um escultor espanhol anônimo.

Segundo o Diário de Notícias da Madeira, Duarte Ferreira, diretor do aeroporto disse que foi feito um pedido para que ele retirasse a estátua, que agora está guardada em local não revelado.

“O museu nos pediu para substituí-la e colocar esse outro busto, em homenagem ao atleta, e pensamos que deveríamos fazê-lo. O outro está armazenado”, revelou o diretor.