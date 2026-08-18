A possível pequena alfinetada foi evitada pelo Borussia Dortmund. No anúncio oficial da contratação de Joey Veerman, que chega do PSV Eindhoven por 22 milhões de euros graças a uma cláusula de rescisão e assinou até 2031, o BVB não disse nada em nenhum momento sobre o caráter do novo meio-campista central.

Provavelmente foi a decisão correta. Afinal, essa palavra já havia causado agitação suficiente nos últimos meses em torno do jogador de 27 anos. O ponto de partida do debate, conduzido intensamente na Holanda, foi uma entrevista coletiva realizada no fim de março passado.

"O caráter do Joey é... diferente", disse na ocasião Ronald Koeman, agora já fora do cargo de técnico da seleção, sobre Veerman. Koeman já tinha certeza naquele momento: não convocaria Veerman para a Copa do Mundo. "Falei com Joey e disse a ele que, para a posição de volante pela esquerda, ele não é nem minha primeira nem minha segunda opção", afirmou. "Se todos estiverem em forma, ele não entra em consideração para o elenco da Copa do Mundo. Para a posição dele, escolho outros tipos de jogadores."

Getty Images

Joey Veerman: maior assistente da Eredivisie em 2024 e 2026

Não foi a primeira vez que Koeman fez isso. Há um histórico entre os dois. Koeman já havia tirado Veerman precocemente, aos 35 minutos, no terceiro jogo da fase de grupos da Euro 2024 contra a Áustria, perdido por 3 a 2, quando o placar estava 1 a 0. Depois, Veerman ainda entrou em campo nas oitavas de final, nas quartas de final e na semifinal, mas nunca mais foi convocado depois disso.

"Foi uma situação extrema", disse Koeman há cinco meses sobre sua decisão contra a Áustria. "Consigo imaginar que, para um jogador, seja muito doloroso ser substituído depois de 35 minutos. Não é que eu pense: não quero um caráter assim. O caráter tem um papel nisso, mas é прежде de tudo uma decisão esportiva", enfatizou o treinador.

No fim da temporada passada, Veerman acabou explodindo. Nela, ele havia sido campeão com o PSV pela terceira vez consecutiva. Veerman fez o melhor de seus quatro anos em Eindhoven. Marcou oito gols e deu 14 assistências: ninguém foi melhor na Eredivisie. Também em 2023/24 suas 16 assistências não foram superadas. Além disso, na temporada passada ele foi o jogador com mais passes no terço final, mais passes certos e mais passes que levaram a uma chance de gol em toda a liga.

De Telegraaf

Publicidade com "caráter de verdade": o atrito entre Joey Veerman e Ronald Koeman

"Acho que eu fui o único na Holanda que realmente esperava isso", disse Veerman à ESPN sobre sua não convocação para o elenco da Copa do Mundo. "Quando essas entrevistas coletivas acontecem o tempo todo e dizem que meu caráter não está certo, chega uma hora em que você simplesmente se cansa disso. É decisão dele quem ele convoca, mas ele não deve afirmar que o problema é o meu caráter. Essas entrevistas coletivas já estão me irritando um pouco. Ele não precisa mais me ligar."

O auge do atrito ficou por conta de Veerman. Um dia antes do primeiro jogo da Holanda na Copa do Mundo, contra o Japão, foi publicado no jornal De Telegraaf um anúncio de página inteira. Nele, Veerman fazia propaganda para a marca de jeans e moda G-STAR, em pé à beira da água, com uma bola laranja entre os pés. O slogan dizia: "Denim com caráter de verdade."

Mais tarde, Veerman disse que havia sido informado de que a propaganda só seria publicada três dias depois. Ainda assim, ele é alguém que não esconde o que pensa. Há pouco mais de um mês, declarou sobre seu desejo de transferência: "No momento, não está acontecendo muita coisa. Na verdade, quase não há interesse no momento. Pode ser irritante ser perguntado o tempo todo por que eu nunca me transferi. Isso desgasta os nervos em algum momento. Meu desejo é fazer uma grande transferência, mas, no cenário atual, isso não vai acontecer."

Getty Images

Joey Veerman quase acabou no Brentford

Como condição, Veerman citou um clube que jogue competições internacionais e destacou: "Itália e Espanha combinariam bem comigo, mas infelizmente os clubes de lá não demonstram interesse em mim." Isso já vinha acontecendo. No verão passado, porém, o Brentford quis levá-lo para a Inglaterra, mas perdeu o prazo de sua cláusula de rescisão prevista em contrato, e Eindhoven recusou. No inverno, Veerman negociou por mais de duas semanas com o Fenerbahce, mas não se convenceu de uma saída.

Agora, com o BVB, foi diferente. Veerman falou em um "grande clube" e uma "oportunidade fantástica", pela qual espera "há anos", ainda antes de colocar a assinatura no novo contrato. Mas que tipo de jogador os aurinegros estão recebendo com ele, um atleta que marcou 31 gols e deu 67 assistências em 198 partidas oficiais por Eindhoven?

Um jogador que no país vizinho já foi comparado a Toni Kroos. Isso foi antes da Euro 2024. "Acho que Joey tem qualidades que ninguém mais na Holanda possui", disse na época Arnold Mühren, campeão europeu de 1988, à Voetbal International. "O que Kroos faz que Veerman não faz? Veerman dá os mesmos passes que Kroos. A única coisa que Kroos tem a mais é experiência."

Getty Images

Esses são os pontos fortes e fracos de Joey Veerman

O perfil de Veerman cobre uma lacuna no elenco do Dortmund, ainda que não 100%. Idealmente, o BVB precisaria de um verdadeiro volante ao lado de Felix Nmecha, alguém forte tanto nos duelos quanto na construção, um jogador estrategicamente inteligente do tipo quarterback. Veerman não é isso: ele é mais um meio-campista de área a área do que um volante.

Ainda assim, o novo reforço chega imediatamente com clara ambição de ser titular. Especialmente Marcel Sabitzer, que tem contrato por apenas mais um ano e talvez ainda possa ser vendido, e Jobe Bellingham terão de se cuidar mais daqui para frente. Isso porque Veerman é capaz de dar, de imediato, impulsos claramente melhores à ainda fraca saída de bola da equipe.

Veerman se destaca sobretudo por sua excepcional segurança com a bola e no passe, com a qual consegue fazer o jogo andar para a frente. Ele tem boa visão e também consegue se livrar da pressão no centro com recursos técnicos. Justamente isso é uma excelente notícia para o Dortmund, já que permite aos jogadores ofensivos, uma linha mais à frente, se oferecerem nos espaços em que são mais fortes.

Getty Images

Joey Veerman criou 25 grandes chances pelo Eindhoven recentemente

Veerman joga futebol com uma certa leveza. Quando está em forma, transmite autoconfiança, calma, facilidade técnica e coragem para tentar passes mais difíceis. Além disso, esteve entre os jogadores mais criativos da Eredivisie nos últimos anos. Na temporada do título de 2023/24, criou 130 chances, 59 a mais do que o segundo colocado. No ano anterior, foram 93 chances, entre elas 25 grandes chances.

Veerman é mais forte quando tem espaço à frente e várias opções para conduzir o jogo. Sua força está justamente em usar sua criatividade a partir de uma posição mais recuada. Ele não precisa aparecer o tempo todo ao redor da área para ser perigoso. Isso faz dele um meio-campista bastante especial: um camisa 8 criativo, capaz de construir e organizar o jogo desde trás.

No entanto, Veerman não é um profissional particularmente dinâmico. Não é alguém que cobre constantemente grandes espaços, pressione o adversário de forma agressiva ou feche brechas com velocidade. Não é um recuperador de bolas excepcionalmente bom e provavelmente nunca será o meio-campista mais explosivo ou fisicamente dominante.

IMAGO

Joey Veerman pode assumir no BVB um papel que quase não foi ocupado recentemente

Ainda assim, o pai de dois filhos, que recentemente comemorou o noivado, se aproxima bastante da solução ideal desejada pelos dirigentes do Dortmund. "Quando se joga com linha de três como nós, uma partida também pode ficar relativamente travada se você ainda colocar à frente dela um volante de contenção", já havia esboçado o diretor esportivo Ole Book antes de o negócio com o holandês ser fechado.

Talvez seja justamente aí que esteja a chance de Veerman. Na Holanda, falou-se muito recentemente sobre o que supostamente lhe falta. Em Dortmund, agora a questão será sobretudo o que ele traz.

E isso é muita coisa: visão, qualidade no passe, criatividade e a capacidade de comandar um jogo desde trás. Se o BVB conseguir usar corretamente essas qualidades, Veerman poderá assumir no meio-campo um papel que quase não foi ocupado recentemente.

Joey Veerman: sua carreira como profissional em resumo