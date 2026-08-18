O possível pequeno alfinetada foi evitado pelo Borussia Dortmund. No anúncio oficial da contratação de Joey Veerman, que chega do PSV Eindhoven por 22 milhões de euros graças a uma cláusula de rescisão e assinou até 2031, o BVB não disse nada em nenhum momento sobre o caráter do novo meio-campista central.

Provavelmente foi o certo a fazer. Afinal, essa palavra já havia causado barulho suficiente nos últimos meses em torno do jogador de 27 anos. O ponto de partida do debate, conduzido intensamente na Holanda, foi uma entrevista coletiva realizada no fim de março passado.

"O caráter do Joey é... diferente", disse o então técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman, sobre Veerman. Koeman já tinha certeza naquela época: não convocaria Veerman para a Copa do Mundo. "Conversei com Joey e disse a ele que, para a posição de volante pela esquerda, ele não é nem minha primeira nem minha segunda opção", afirmou. "Se todos estiverem em forma, ele não entra em consideração para o elenco da Copa do Mundo. Na posição dele, escolho outros tipos de jogadores."

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Joey Veerman: maior garçom da Eredivisie em 2024 e 2026

Não foi a primeira vez que Koeman fez isso. Há um histórico entre os dois. Koeman já havia substituído Veerman precocemente aos 35 minutos, no terceiro jogo da fase de grupos da Eurocopa de 2024 contra a Áustria, perdido por 3 a 2, quando o placar estava em 1 a 0. Depois disso, Veerman ainda entrou em campo nas oitavas, nas quartas e na semifinal, mas nunca mais foi convocado.

"Aquela foi uma situação extrema", disse Koeman há cinco meses sobre sua decisão contra a Áustria. "Consigo imaginar que seja muito doloroso para um jogador ser substituído aos 35 minutos. Não é que eu pense: não quero um caráter assim. O caráter tem um papel nisso, mas é, прежде de tudo, uma decisão esportiva", enfatizou o treinador.

No fim da temporada passada, Veerman finalmente perdeu a paciência. Nela, ele havia sido campeão com o PSV pela terceira vez consecutiva. Veerman fez o melhor de seus quatro anos em Eindhoven. Marcou oito gols e deu 14 assistências. Ninguém na Eredivisie foi melhor. Também em 2023/24, suas 16 assistências não foram superadas. Além disso, na temporada passada ele foi o jogador com mais passes no terço final do campo, mais passes certos e mais passes que resultaram em chance de gol em toda a liga.

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Publicidade com "caráter de verdade": a rusga entre Joey Veerman e Ronald Koeman

"Acho que fui o único na Holanda que realmente esperava isso", disse Veerman à ESPN sobre sua não convocação para o elenco da Copa do Mundo. "Quando essas coletivas acontecem o tempo todo e dizem que meu caráter não está certo, uma hora você simplesmente se cansa disso. É decisão dele quem convocar, mas ele não deve afirmar que o problema é o meu caráter. Essas coletivas já estão me irritando um pouco. Ele não precisa mais me ligar."

O auge da rusga ficou por conta de Veerman. Um dia antes do primeiro jogo da Holanda na Copa do Mundo contra o Japão, o jornal De Telegraaf publicou um anúncio de página inteira. Nele, Veerman fazia propaganda da marca de jeans e moda G-STAR, em pé à beira d'água, com uma bola laranja entre os pés. O slogan dizia: "Denim com caráter de verdade."

Mais tarde, Veerman disse que havia sido informado de que a publicidade só seria publicada três dias depois. Ainda assim, ele é alguém que não esconde a própria opinião. Há pouco mais de um mês, declarou sobre seu desejo de transferência: "No momento, não está acontecendo muita coisa. Na verdade, quase não há interesse neste momento. Pode ser irritante ser perguntado o tempo todo por que eu nunca me transferi. Isso desgasta os nervos em algum momento. Meu desejo é realizar uma grande transferência, mas, no cenário atual, isso não vai acontecer."

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Joey Veerman esteve perto de acertar com o FC Brentford

Como condição, Veerman citou um clube que dispute competições internacionais e ressaltou: "Itália e Espanha combinariam bem comigo, mas infelizmente os clubes de lá não demonstram interesse em mim." Isso já vinha sendo assim havia algum tempo. No verão passado, porém, o FC Brentford quis levá-lo para a Inglaterra, mas perdeu o prazo da cláusula de rescisão prevista em contrato, e Eindhoven recusou. No inverno, então, Veerman negociou por mais de duas semanas com o Fenerbahce, mas não estava convencido de uma saída.

Agora, com o BVB, foi diferente. Veerman falou em "um grande clube" e "uma oportunidade fantástica", pela qual espera "há anos", antes mesmo de assinar o novo contrato. Mas que tipo de jogador os aurinegros estão recebendo com ele, alguém que marcou 31 gols e deu 67 assistências em 198 partidas oficiais por Eindhoven?

Um jogador que no país vizinho já foi comparado a Toni Kroos. Isso aconteceu antes da Eurocopa de 2024. "Acho que Joey tem qualidades que ninguém mais tem na Holanda", disse na época Arnold Mühren, campeão europeu de 1988, à Voetbal International. "O que Kroos faz que Veerman não faz? Veerman dá os mesmos passes que Kroos. A única coisa que Kroos tem a mais é experiência."

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Esses são os pontos fortes e fracos de Joey Veerman

O perfil de Veerman cobre uma carência no elenco do Dortmund, embora não 100%. Idealmente, o BVB precisaria de um primeiro volante de verdade ao lado de Felix Nmecha, alguém forte tanto nos duelos quanto na construção, um jogador estrategicamente inteligente, do tipo quarterback. Veerman não é isso: ele é mais um camisa 8 do que um camisa 5.

Ainda assim, o novo reforço chega de imediato com claras ambições de titularidade. Especialmente Marcel Sabitzer, que tem contrato por apenas mais um ano e talvez ainda possa ser vendido, e Jobe Bellingham vão precisar ficar atentos. Afinal, Veerman é capaz de trazer imediatamente impulsos muito melhores para a ainda frágil saída de bola do Borussia.

Veerman se destaca sobretudo pela excelente segurança com a bola e no passe, com a qual pode empurrar o jogo para a frente. Ele tem boa visão e também consegue se livrar jogando por dentro mesmo sob pressão. Justamente isso é uma ótima notícia para o Dortmund, já que permite aos jogadores ofensivos, uma linha mais à frente, se oferecerem nos espaços em que são mais fortes.

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Joey Veerman criou recentemente 25 grandes chances para o Eindhoven

Veerman joga futebol com uma certa leveza. Quando está em forma, transmite autoconfiança, calma, facilidade técnica e coragem para também tentar passes mais difíceis. Além disso, nos últimos anos ele esteve entre os jogadores mais criativos da Eredivisie. Na temporada do título de 2023/24, criou 130 chances, 59 a mais do que o segundo colocado. No ano anterior, foram 93 chances, entre elas 25 grandes chances.

Veerman é mais forte quando tem espaço à sua frente e várias opções para organizar o jogo. Sua força está justamente em usar sua criatividade a partir de uma posição mais recuada. Ele não precisa aparecer o tempo todo ao redor da área para ser perigoso. Isso faz dele um meio-campista bastante específico: um camisa 8 criativo, capaz de construir e organizar o jogo desde trás.

No entanto, Veerman não é um profissional particularmente dinâmico. Não é alguém que cobre grandes espaços o tempo todo, pressione o adversário com agressividade ou feche lacunas com sua velocidade. Não é um recuperador de bola excepcional e provavelmente nunca será o meio-campista mais explosivo ou fisicamente dominante.

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Joey Veerman pode assumir no BVB um papel que quase não foi ocupado recentemente

Ainda assim, o pai de dois filhos, que recentemente celebrou seu noivado, se aproxima muito da solução ideal desejada pelos dirigentes do Dortmund. "Quando se joga com linha de três, como nós, uma partida também pode ficar relativamente travada se você ainda colocar à frente dela um volante de contenção", já havia esboçado o diretor esportivo Ole Book, antes de o acordo com o holandês ser fechado.

Talvez justamente aí esteja a chance de Veerman. Na Holanda, falou-se muito recentemente sobre o que supostamente lhe falta. Em Dortmund, agora a questão será sobretudo o que ele traz.

E isso é muita coisa: visão de jogo, qualidade no passe, criatividade e a capacidade de comandar uma partida desde trás. Se o BVB conseguir usar corretamente esses pontos fortes, Veerman poderá assumir no meio-campo um papel que quase não foi ocupado recentemente.

Joey Veerman: visão geral de sua carreira como profissional