Estatísticas da Liga dos Campeões: Real Madrid é o rei histórico das viradas, com o Barcelona em segundo

O Real Madrid ampliou sua liderança na lista dos clubes com mais vitórias após estar atrás no placar na Liga dos Campeões da Europa, desde o início da competição em seu formato atual, em 1992, ao elevar seu total para 38 triunfos, após vencer a Roma por 4 a 3 nesta quarta-feira, no Estádio Olímpico, na capital italiana, pela segunda rodada da competição.

Com essa vitória, a equipe merengue manteve 100% de aproveitamento nas duas primeiras rodadas, já que também havia superado a Inter de Milão por 2 a 1 na rodada inicial.

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O Barcelona aparece na segunda colocação, com 34 vitórias após estar atrás no placar, sendo a mais recente delas diante do Galatasaray (4 a 1), na última terça-feira, pela mesma rodada, segundo a rede de estatísticas "Squawka".

O Manchester City vem em terceiro, com 27 vitórias, seguido pelo Manchester United, em quarto, com 25, e pelo Bayern de Munique, em quinto, com 24.

A Juventus ocupa a sexta posição, com 17 vitórias, seguida pelo Paris Saint-Germain, com 16, pelo Liverpool, com 14, e pelo Atlético de Madrid, com 13. Chelsea, Galatasaray e Shakhtar Donetsk dividem a décima colocação, com 11 vitórias após estarem atrás no placar cada um.

O time merengue estava perdendo por 3 a 1 para a Roma antes de marcar três gols em apenas 8 minutos: Carlos Espí fez o segundo gol merengue, aos 82 minutos, Endrick empatou aos 85, e Antonio Rüdiger assinalou o gol da vitória nos acréscimos finais, aos 90.