Estatísticas bizarras: zagueiro com 144 gols e 148 assistências fica sem contrato ao final desta temporada

O ícone do clube, James Tavernier, deixará o Rangers FC ao final desta temporada. Segundo Fabrizio Romano, o lateral-direito de 34 anos buscará um novo desafio sem custo de transferência.

Com isso, aproxima-se o fim de uma era. O Rangers contratou o inglês em 2015 por apenas 250 mil euros, vindo do Wigan Athletic.

Em Glasgow, Tavernier tornou-se capitão e um verdadeiro ídolo da torcida. O jogador formado nas categorias de base do Leeds United e do Newcastle United teve várias oportunidades de jogar na Premier League, mas sempre permaneceu fiel ao Rangers.

Até o momento, ele soma 562 partidas oficiais pelo Rangers. Nessas partidas, Tavernier registrou estatísticas impressionantes para um zagueiro.

Com a camisa do Rangers, Tavernier marcou 144 gols e deu 148 assistências. Na temporada 2021/22, o lateral-direito chegou a ser o artilheiro da Liga Europa.

Na final daquela campanha europeia, o Rangers de Giovanni van Bronckhorst perdeu nos pênaltis para o Eintracht Frankfurt.

Com o Rangers, Tavernier conquistou até agora cinco títulos escoceses. Nesta temporada, pode somar mais um campeonato, caso consiga ultrapassar o Hearts na tabela de classificação.

