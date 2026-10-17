Estatística impressionante! Florian Wirtz brilha como articulador na vitória do Liverpool na casa do Brentford

Uma semana após o revés diante do Manchester City (0 a 3), o jogador da seleção deu uma assistência e iniciou a virada dos Reds na vitória por 2 a 1 (0 a 1) sobre o Brentford, até então invicto.

Enquanto isso, o City ampliou sua vantagem na liderança com uma vitória suada por 3 a 2 (2 a 1) sobre o recém-promovido Ipswich Town. Erling Haaland marcou duas vezes.

O Liverpool decepcionou antes do intervalo e saiu atrás após o gol de Keane Lewis-Potter (44'). Além disso, Dominik Szoboszlai, que acabara de voltar de um período afastado, se machucou.

Depois que Yegor Yarmolyuk (45'+8) recebeu cartão vermelho por dar uma leve cabeçada em Jeremy Jacquet, o Liverpool virou o jogo com um jogador a mais.

Wirtz, que havia mostrado evolução na Champions League durante a semana e recebido elogios do técnico Andoni Iraola, lançou Victor Munoz (62') em profundidade para o gol de empate. Alexander Isak (70') virou o jogo. Pouco antes do fim, Vitaly Janelt, recém-integrado à seleção, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso (90'+2). Kevin Schade havia entrado no Brentford para o segundo tempo.

Que feito especial Florian Wirtz alcançou?

Mas Wirtz não se destacou apenas pela assistência direta. O jogador de 23 anos criou, ao todo, nove chances de gol para os Reds em jogadas com a bola rolando, o maior número na Premier League em mais de cinco anos, segundo a empresa de estatísticas Opta. Em uma partida fora de casa, essa marca havia sido alcançada pela última vez há 15 anos, quando Samir Nasri criou dez chances para o Arsenal.

Enquanto o Liverpool se aproximou dos primeiros colocados com a terceira vitória na temporada, o Manchester conquistou seu sétimo triunfo em sete jogos. Contra o estreante na liga Ipswich, porém, o líder, ainda afetado pelo escândalo financeiro, deixou a partida desnecessariamente tensa na reta final. Phil Foden (19') e Haaland (34'/69') marcaram os gols do City; o terceiro gol do norueguês não valeu. Daizen Maeda (21') marcou para o Ipswich, e Zian Flemming (90') trouxe emoção no fim.

Mais cedo, no sábado à tarde, o Chelsea venceu o Everton fora de casa por 2 a 0, com dois gols de Pedro Neto. A partida foi ofuscada pela lesão do goleiro do Chelsea Emiliano Martinez, que deixou o jogo após uma forte colisão com Jarrad Branthwaite, do Everton. "Até onde sei, ele deixou o estádio consciente", disse o técnico do Chelsea, Xabi Alonso. "No momento, ele está no hospital para exames preventivos. Vamos ver como a situação evolui."



