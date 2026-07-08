Estatística chocante... Três goleiros superam Ronaldo em dribles na Copa do Mundo

Três goleiros da Copa do Mundo de 2026 superaram Cristiano Ronaldo, capitão da seleção de Portugal, em termos de dribles, ao longo de toda a competição.

Ronaldo, junto com a seleção de Portugal, foi eliminado da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, após a derrota para a Espanha (1 a 0) nos últimos instantes da partida, na noite da última segunda-feira.

O site “whoscored” informou, após a eliminação de Portugal, que Cristiano Ronaldo não realizou nenhuma drible válida ao longo das 5 partidas que disputou na Copa do Mundo.

A rede destacou que três goleiros superaram o “Don” em número de dribles: Ali Reza Beiranvand, goleiro do Irã (três dribles); Alisson Becker, goleiro do Brasil (um drible); e Fozinha, goleiro de Cabo Verde (um drible).

O Irã foi eliminado da Copa do Mundo na fase de grupos, enquanto o Brasil foi eliminado nas oitavas de final pela Noruega; o mesmo aconteceu com Cabo Verde, que foi eliminado nas 16ªs de final pela Argentina.

Vale lembrar que Ronaldo marcou três gols na atual edição da Copa do Mundo: dois contra o Uzbequistão e um contra a Croácia.







