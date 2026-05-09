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Liverpool AnfieldIMAGO
Siep Engelen

Traduzido por

Estatística bizarra: jogador holandês do Liverpool só toca na bola pela primeira vez aos 41 minutos (!)

Liverpool x Chelsea
Liverpool
Chelsea
Premier League
C. Gakpo
A. Slot

O Liverpool está precisando muito de umas longas férias de verão, concluem os meios de comunicação britânicos após o jogo Liverpool x Chelsea (1 a 1). A equipe de Arne Slot voltou a decepcionar na tarde de sábado, com um holandês em particular se destacando negativamente. 

Cody Gakpo teve, de fato, uma atuação “completamente anônima”. O jogador, com 48 partidas pela seleção, teve que atuar como atacante, já que o jovem Rio Ngumoha, de 17 anos, foi titular na ponta esquerda. A escolha de colocar Gakpo na ponta não deu certo, como observou, entre outros, o GOAL

“Ele teve dificuldade para entrar no jogo e, quando a bola chegava até ele, parecia um jogador sem autoconfiança. Foi uma pena que ele estivesse impedido no cruzamento para o cabeceio de Jones, que foi anulado”, afirmou a repórter Ameé Ruszkai, que deu nota 4 a Gakpo. 

O This Is Anfield vai ainda mais longe e avalia Gakpo com um 3. “Houve alguma atuação mais anônima de um jogador do Liverpool nos últimos anos?”, questiona o site em voz alta. 

“Por incrível que pareça, Gakpo só teve seu primeiro contato com a bola aos 41 minutos, e sua única contribuição até então foi a falta que levou ao gol do Chelsea”, diz a dolorosa conclusão. “Ele estava até mesmo desnecessariamente impedido quando colocou Jones em posição de cabeceio no segundo tempo, em uma tarde desastrosa.” 

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O Daily Mail também percebeu que Gakpo estava passando por dificuldades e acredita que Ngumoha está aos poucos ultrapassando o holandês na hierarquia. “A única razão pela qual ele jogou hoje foi devido às lesões dos outros atacantes”, afirma o jornal. 

No fim, Gakpo foi substituído por Slot aos 77 minutos. No total, o atacante teve apenas 12 (!) toques na bola. Isso ressalta a temporada difícil que Gakpo está tendo no Liverpool.

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