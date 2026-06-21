“Estão filmando meus pelos do nariz!”... Nagelsmann se junta à campanha de Tuchel contra a FIFA

O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, juntou-se à onda de críticas dirigidas à Federação Internacional de Futebol (FIFA) em relação ao novo protocolo para a execução do hino nacional na Copa do Mundo de 2026, apoiando veementemente a posição de seu homólogo inglês, Thomas Tuchel.

Naglmann disse na coletiva de imprensa após a vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim: “Não sei se podemos realmente apresentar uma reclamação, mas concordo com Thomas Tuchel. O hino nacional é um momento muito emocionante e uma oportunidade de criar um vínculo com os jogadores”.

O técnico alemão acrescentou, em tom irônico: “Os fotógrafos estão muito próximos. Sinto como se suas lentes enormes captassem até mesmo os pelos do meu nariz a um centímetro de distância”, em clara referência à presença excessiva de fotógrafos na linha de contato, o que ele considerou “estragar esse momento que deveria ser solene e de união”.

Tuchel já havia se antecipado a Nagelsmann ao dirigir críticas contundentes a esse protocolo durante a partida entre Inglaterra e Croácia, onde reprovou a “intrusão excessiva” que o impediu de ver seus jogadores durante o momento simbólico da execução do hino nacional, exigindo uma revisão dessa medida que considerou “prejudicial à solenidade do momento”.

Crescem as vozes críticas à decisão da FIFA de permitir a presença de um grande número de fotógrafos muito próximos aos jogadores e à comissão técnica durante a execução dos hinos nacionais, em uma medida descrita como “puramente comercial” em detrimento do aspecto simbólico e emocional do momento.