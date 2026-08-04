A artista performática Nora Fatehi, de origem marroquina e nacionalidade canadense, pôs fim à crescente onda de especulações sobre seu relacionamento com o goleiro da seleção marroquina e do clube saudita Al-Hilal, Yassine Bounou, afirmando em uma entrevista de televisão que o assunto não passa de uma "amizade querida" com um dos melhores goleiros do mundo.

Segundo o que foi noticiado pelo site "Erem News", Nora Fatehi apareceu esta semana no programa "The Kris Fade Show" para colocar um ponto final nos rumores que se espalharam amplamente pelas plataformas de redes sociais nas últimas semanas, após suas aparições frequentes ao lado do craque marroquino em várias ocasiões públicas.

A artista, de 34 anos, disse de forma categórica que sua relação com Bounou não ultrapassa os limites da amizade, negando assim todos os relatos que falavam de um relacionamento amoroso que teria surgido entre os dois há meses, em uma tentativa de encerrar a polêmica provocada por suas aparições conjuntas.

Uma trajetória de estrelato excepcional

Nora Fatehi nasceu em 6 de fevereiro de 1992 na cidade canadense de Toronto, onde cresceu com uma paixão precoce pelas artes performáticas e pelo canto, antes de tomar a ousada decisão de se mudar para a Índia aos vinte anos para iniciar sua carreira artística no mundo do cinema indiano.

Nora se estabeleceu na cidade de Mumbai desde o final de 2012 e início de 2013, onde fixou residência na sofisticada região de "Worli", em um apartamento de luxo, e deu início à sua jornada no mundo de Bollywood, que se tornou sua plataforma de lançamento rumo à fama mundial.

A artista de origem marroquina dominou o idioma hindi com fluência, o que lhe permitiu trabalhar principalmente no cinema indiano falado em hindi, no qual participou de diversos filmes que alcançaram amplo sucesso de público.

A entrada em Bollywood e a conquista da fama

A carreira de atriz de Nora Fatehi começou oficialmente em 2014 com o filme "Tigres de Sundarbans", mas sua verdadeira fama começou a se consolidar graças às suas deslumbrantes performances de dança nos filmes indianos, até se tornar uma das mais destacadas dançarinas do cinema indiano contemporâneo.

Em 2016, Nora vivenciou a experiência do reality show como participante do famoso programa "Bigg Boss", além de ter participado do programa de dança "Jhalak Dikhhla Jaa", o que representou um ponto de virada decisivo em sua rápida ascensão na escada da fama e do estrelato.

Mas o momento marcante de sua carreira veio em 2018, quando apareceu no filme "Satyameva Jayate" com sua performance da música "Dilbar" em sua nova versão, que alcançou um feito histórico ao ultrapassar 20 milhões de visualizações na plataforma YouTube nas primeiras 24 horas de seu lançamento, tornando-se assim a primeira música indiana a atingir essa marca recorde dentro da Índia.

Presença mundial na Copa do Mundo

A fama de Nora Fatehi não se limitou apenas ao mundo do cinema, mas se estendeu ao cenário esportivo mundial, quando ela foi escolhida em outubro de 2022 para participar da música "Light the Sky", da Copa do Mundo do Catar de 2022, em um passo que reforçou sua presença em nível mundial.

A artista marroquina voltou com força após 4 anos para participar do show de abertura da Copa do Mundo de 2026, sediada pelos Estados Unidos, Canadá e México, onde roubou a cena na terceira cerimônia de abertura, realizada na cidade de Toronto, sua terra natal, no estádio "BMO Field", antes do confronto entre Canadá e Bósnia.

Uma fama que ultrapassa fronteiras

Nora Fatehi possui atualmente uma enorme base de fãs, de quase 50 milhões de seguidores na plataforma Instagram, o que a torna uma das influenciadoras mais famosas do mundo árabe e da Índia, o que lhe conferiu grande influência nas redes sociais.

Embora Nora Fatehi tenha conquistado ampla fama no mundo do cinema e das artes performáticas ao longo dos últimos anos, suas aparições frequentes ao lado de Yassine Bounou nos últimos meses a introduziram em um universo totalmente novo, o do futebol e de seu vasto público, o que ampliou o alcance de sua fama de forma sem precedentes.

As aparições conjuntas do casal provocaram uma imensa onda de especulações e questionamentos sobre a natureza da relação entre eles, especialmente depois de terem sido flagrados juntos em várias ocasiões sociais e esportivas, antes de Nora encerrar a polêmica com suas declarações recentes, nas quais descreveu Bounou apenas como um "amigo querido".