Estão caindo um após o outro... Técnico experiente pede demissão após a eliminação da Copa do Mundo

O técnico português Carlos Queiroz anunciou, neste domingo, sua demissão do cargo de técnico da seleção de futebol de Gana, após a eliminação dos “Estrelas Negras” nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, na derrota para a Colômbia por 1 a 0.

Kiroš, de 73 anos e ex-assistente técnico do Manchester United, publicou um comunicado comovente nas redes sociais, no qual anunciou sua saída apenas três meses após assumir o cargo em abril passado, período durante o qual conseguiu levar a equipe às fases eliminatórias da Copa do Mundo.

O experiente técnico português escreveu: “À Gana... O futebol, assim como a vida, nos ensinou uma lição eterna: ou você vence ou aprende. Deixo esta jornada orgulhoso do que conquistamos, mas também com um sentimento natural de insatisfação por parte daqueles que sempre almejaram mais”.

E acrescentou: “Alcançar um nível mais alto não deve ser um fim em si mesmo, mas sim o início de ambições maiores. O futuro das Estrelas Negras não será construído apenas dentro de campo, mas deve começar fora dele, por meio da criação do melhor ambiente possível para preparar, proteger e desenvolver os talentos excepcionais do futebol em Gana”.

Kiroš agradeceu ao presidente da Federação Ghanesa e ao Conselho Administrativo, dizendo: “Foi uma grande honra para mim servir à pátria e às Estrelas Negras”, e também agradeceu aos seus jogadores e à comissão técnica por “sua coragem, comprometimento e dedicação constante à equipe”.

Dirigindo-se à torcida ganesa, ele afirmou: “Não podemos afirmar que alcançamos a satisfação esportiva total, mas temos orgulho de ter erguido bem alto a bandeira de Gana e de ter devolvido o respeito e a credibilidade às Estrelas Negras no maior palco do futebol”.

Kiroš teve um desempenho notável com a Gana na fase de grupos, quando a equipe venceu o Panamá (1 a 0) na estreia do torneio, antes de ter sua trajetória encerrada nas oitavas de final contra a Colômbia.