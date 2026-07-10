“Estamos vivendo um inferno”... Família francesa se torna a principal inimiga do Egito por causa da decisão da partida contra a Argentina

O sonho da família francesa “Le Texier” se transformou em um verdadeiro pesadelo em questão de horas; sua única culpa foi o nome do filho ser parecido com o do árbitro François Litxer, que apitou a emocionante partida entre Egito e Argentina na Copa do Mundo.

445 mensagens pelo “WhatsApp”, ameaças e fotos da mãe e seu número “em todas as redes sociais do Egito”… Esta é a história de uma família que não tem nenhuma relação com o futebol, mas que se viu no meio de uma tempestade de indignação popular que atravessou continentes.

A rede francesa “rmcsport” destacou que uma simples semelhança nos nomes se transformou em um inferno virtual vivido por uma família francesa na região de “Haute-Savoie”, após a eliminação do Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina por 3 a 2, em partida apitada pelo árbitro francês François Létixier e marcada por ampla polêmica arbitral.

A história começou quando torcedores egípcios enfurecidos confundiram o árbitro “Létixier” com o cidadão francês François “Le Texier”, que é gerente adjunto de um hotel de luxo e não tem nenhuma relação com o futebol. Apesar da diferença de apenas uma letra na grafia dos nomes, o homem inocente e sua família foram alvo de uma onda sem precedentes de mensagens ofensivas e ameaças pelo Facebook e pelo WhatsApp.

A mãe, Sophie Le Texier, afirmou, segundo o “rmcsport”: “Achávamos engraçado quando assistíamos a uma partida e ouvíamos o nome François Létixier no estádio, mas agora não tem mais graça... Não somos fãs de futebol de jeito nenhum. Exceto pelos jogos da França, nunca assistimos a nada”.

A família, que nem sequer assistiu ao jogo, acordou no dia seguinte diante de uma enxurrada de xingamentos: “Comecei a receber mensagens dizendo que meu filho era corrupto e que eu não sabia como criá-lo... No começo, isso nos fez sorrir um pouco, mas depois as mensagens se tornaram cada vez mais ofensivas”, conta Sophie.

A rede alegou que, em poucas horas, os insultos se transformaram em ameaças explícitas: “Eles nos desejam a morte e dizem que vão nos perseguir até nos encontrarem; estão nos aterrorizando. O que estamos passando é muito violento; não estávamos preparados para isso, pois moramos no interior”.

O maior desastre foi o vazamento dos dados da família, como confirmou Sophie: “Agora, minha foto e meu número de telefone estão espalhados por toda parte nas redes sociais no Egito; sou famosa lá, e não quero isso”.

A família tentou esclarecer o mal-entendido, mas sem sucesso: “Algumas pessoas duvidam do que digo quando afirmo que não é ele, mas dizem que é seu irmão gêmeo, embora eles não se pareçam em nada”.

A família recorreu à polícia francesa, entrou em contato com a Embaixada do Egito e procurou especialistas em segurança cibernética após três dias de assédio contínuo, mas as mensagens não pararam: ligações em francês, inglês e árabe... A mãe disse, desesperada: “Havia apenas 445 mensagens no WhatsApp quando começamos nossa conversa”.

E concluiu: “É muito desgastante, estou muito preocupada, e não almoçamos nada. Medo e ansiedade... e o que vai acontecer depois? A polícia diz: ‘Deixem isso passar, vai se acalmar’, mas não acredito que vá se acalmar tão rápido”.