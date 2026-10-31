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O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, fez um alerta duro aos jogadores e exigiu que a equipe pare de sofrer “gols bobos”, que interromperam seu início perfeito na Premier League. O treinador italiano expressou sua frustração depois que falhas individuais na defesa custaram caro pela segunda vez em uma semana.

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Erros individuais custam caro ao City

O início perfeito do Manchester City na temporada da Premier League sofreu um duro revés, com erros individuais comprometendo o domínio da equipe em campo. Depois de abrir a campanha com sete vitórias consecutivas, o atual campeão sofreu duas derrotas seguidas. Uma semana após Marc Guehi e Gianluigi Donnarumma serem criticados por suas atuações na derrota para o Aston Villa, Matheus Nunes ficou sob os holofotes por uma falha defensiva que permitiu ao Brighton conquistar os três pontos.

“Neste momento, estamos sofrendo gols bobos que podemos evitar. Esperamos conseguir evitá-los no próximo jogo”, disse Maresca ao site oficial do clube. “Infelizmente, isso está acontecendo com nossos jogadores, mas acho que faz parte do jogo, faz parte do futebol. Acontece muitas vezes contra nós. Precisamos analisar, entender o que podemos fazer melhor e tentar seguir em frente.”

Ele acrescentou: “É claro que não estamos felizes. Os jogadores, eu, a comissão técnica, ninguém fica feliz quando perdemos jogos, de forma alguma. Mas sabíamos que não venceríamos todas as partidas, então momentos assim acontecem. Precisamos tentar melhorar, seguir em frente e voltar a vencer o mais rápido possível.”

Maresca lamenta oportunidades perdidas

Apesar de controlar boa parte da partida e criar várias chances claras, o City não conseguiu aproveitar a pressão ofensiva. A falta de eficiência nas finalizações, somada à vulnerabilidade defensiva, deixou Maresca em busca de respostas. O técnico afirmou que o sentimento no vestiário era de profunda frustração, semelhante ao vivido após o recente revés diante da equipe de Unai Emery.

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“É um sentimento muito parecido com o que tivemos depois da partida contra o Aston Villa”, explicou o técnico. “Infelizmente, criamos chances suficientes para conquistar alguns pontos, mas não marcamos. Neste momento, as coisas estão acontecendo assim. Fizemos o suficiente para merecer um resultado positivo, mas temos que seguir em frente e tentar vencer as partidas. Nas últimas duas ou três partidas, isso aconteceu várias vezes, mas precisamos analisar como podemos jogar melhor e seguir em frente.”

“No momento, somos o segundo time que mais marcou gols na Premier League, e isso significa que estamos fazendo gols. Mas estamos sofrendo gols bobos e podemos evitar isso. Esperamos conseguir evitá-los na próxima partida.”

Um pedido por disciplina defensiva

O técnico italiano está determinado a impedir que essas fragilidades defensivas se tornem uma tendência duradoura à medida que a disputa pelo título se intensifica. Embora o City continue sendo uma das equipes mais produtivas no ataque, a falta de concentração na defesa fez o time perder a liderança da tabela. Maresca agora buscará corrigir os problemas defensivos da equipe antes do próximo confronto, contra o RB Leipzig, pela Champions League, na quarta-feira, com o objetivo de recolocar o City no caminho das vitórias.