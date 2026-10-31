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Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Traduzido por

“Estamos sofrendo gols bobos!”: Enzo Maresca culpa jogadores do Manchester City após derrota para o Brighton expor problemas defensivos já conhecidos

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O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, fez um alerta duro aos jogadores e exigiu que a equipe pare de sofrer “gols bobos”, que interromperam seu início perfeito na Premier League. O treinador italiano expressou sua frustração depois que falhas individuais na defesa custaram caro pela segunda vez em uma semana.

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Erros individuais custam caro ao City

O início perfeito do Manchester City na temporada da Premier League sofreu um duro revés, com erros individuais comprometendo o domínio da equipe em campo. Depois de abrir a campanha com sete vitórias consecutivas, o atual campeão sofreu duas derrotas seguidas. Uma semana após Marc Guehi e Gianluigi Donnarumma serem criticados por suas atuações na derrota para o Aston Villa, Matheus Nunes ficou sob os holofotes por uma falha defensiva que permitiu ao Brighton conquistar os três pontos.

“Neste momento, estamos sofrendo gols bobos que podemos evitar. Esperamos conseguir evitá-los no próximo jogo”, disse Maresca ao site oficial do clube. “Infelizmente, isso está acontecendo com nossos jogadores, mas acho que faz parte do jogo, faz parte do futebol. Acontece muitas vezes contra nós. Precisamos analisar, entender o que podemos fazer melhor e tentar seguir em frente.”

Ele acrescentou: “É claro que não estamos felizes. Os jogadores, eu, a comissão técnica, ninguém fica feliz quando perdemos jogos, de forma alguma. Mas sabíamos que não venceríamos todas as partidas, então momentos assim acontecem. Precisamos tentar melhorar, seguir em frente e voltar a vencer o mais rápido possível.”

Maresca lamenta oportunidades perdidas

Apesar de controlar boa parte da partida e criar várias chances claras, o City não conseguiu aproveitar a pressão ofensiva. A falta de eficiência nas finalizações, somada à vulnerabilidade defensiva, deixou Maresca em busca de respostas. O técnico afirmou que o sentimento no vestiário era de profunda frustração, semelhante ao vivido após o recente revés diante da equipe de Unai Emery.

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“É um sentimento muito parecido com o que tivemos depois da partida contra o Aston Villa”, explicou o técnico. “Infelizmente, criamos chances suficientes para conquistar alguns pontos, mas não marcamos. Neste momento, as coisas estão acontecendo assim. Fizemos o suficiente para merecer um resultado positivo, mas temos que seguir em frente e tentar vencer as partidas. Nas últimas duas ou três partidas, isso aconteceu várias vezes, mas precisamos analisar como podemos jogar melhor e seguir em frente.”

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“No momento, somos o segundo time que mais marcou gols na Premier League, e isso significa que estamos fazendo gols. Mas estamos sofrendo gols bobos e podemos evitar isso. Esperamos conseguir evitá-los na próxima partida.”

Um pedido por disciplina defensiva

O técnico italiano está determinado a impedir que essas fragilidades defensivas se tornem uma tendência duradoura à medida que a disputa pelo título se intensifica. Embora o City continue sendo uma das equipes mais produtivas no ataque, a falta de concentração na defesa fez o time perder a liderança da tabela. Maresca agora buscará corrigir os problemas defensivos da equipe antes do próximo confronto, contra o RB Leipzig, pela Champions League, na quarta-feira, com o objetivo de recolocar o City no caminho das vitórias.

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”