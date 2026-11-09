Uma política marroquina respondeu às ameaças espanholas de se retirar da organização da Copa do Mundo de 2030, caso a tarefa de organizar a partida final seja atribuída ao Marrocos.

Marrocos, Espanha e Portugal compartilham a organização da Copa do Mundo de 2030, mas há uma grande disputa pela realização da partida final do torneio.

O dossiê da realização da final da Copa do Mundo de 2030 se transformou em uma questão política na Espanha, com a aproximação das eleições gerais marcadas para o dia 29 de novembro deste ano, depois que o conflito se intensificou entre os partidos e as figuras de destaque sobre o direito da Espanha de sediar a partida final.

O líder da oposição espanhola, Alberto Núñez Feijóo, afirmou estar disposto a levar seu país a se retirar da realização da Copa do Mundo de 2030, caso a Federação Internacional de Futebol decida conceder ao Marrocos o direito de sediar a partida final.

Feijóo, líder do Partido Popular, acrescentou que é óbvio que a Espanha deve sediar esse evento.

Por sua vez, Ilham Belfhili, secretária-geral do partido União Marroquina para a Democracia, afirmou que sediar a final do Mundial de 2030 é um assunto esportivo que se submete aos critérios da Federação Internacional de Futebol e de seus comitês competentes, longe das disputas partidárias que dominam o discurso de alguns atores políticos espanhóis com a aproximação das eleições antecipadas.

Ela afirmou, em declarações exclusivas ao jornal "Hespress" marroquino, que "as posições da direita espanhola em relação às questões do Marrocos não são de agora, mas se estendem desde os acontecimentos de Ceuta e Melilla no verão de 2026, pois essa corrente busca politizar os dossiês e procurar qualquer brecha para prejudicar o reino".

Belfhili esclareceu que, se a Fifa decidir atribuir a final ao Grande Estádio de Benslimane, e a Espanha optar por se retirar, "isso é um assunto que diz respeito somente a ela e não muda em nada a realidade".

E prosseguiu: "O Marrocos possui os elementos e a prontidão para organizar a Copa do Mundo com sucesso, mesmo que Portugal e Espanha se retirem juntos".

Ela expressou sua recusa categórica à "mistura de esporte e política", enfatizando que o futebol é "uma mensagem humana universal que aproxima os povos", acrescentando que "a exploração, pela direita espanhola, das promessas do Mundial para ganhar votos dos eleitores é uma disputa eleitoral isolada que não diz respeito ao Marrocos".

E ressaltou que "o Marrocos é um Estado de instituições que respeita as decisões dos organismos internacionais, quaisquer que sejam".