“Estamos orgulhosos de vocês”... Al-Sisi consola a seleção egípcia após a eliminação da Copa do Mundo

O presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi fez questão de consolar a seleção principal, após a dramática eliminação da Copa do Mundo de 2026.

A seleção egípcia foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, após a derrota para a Argentina por 2 a 3, nesta terça-feira, no estádio de Atlanta, depois de ter estado à frente no placar por 2 a 0.

Al-Sisi escreveu em suas contas oficiais nas redes sociais: “Obrigado aos heróis da Seleção Nacional de Futebol pelo desempenho honroso e por alcançarem uma conquista sem precedentes na história do futebol egípcio”.

E acrescentou: “Temos orgulho de vocês e de sua conquista, e o futuro será melhor para vocês, se Deus quiser”.

Vale lembrar que a seleção egípcia se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história, depois de ter sido eliminada na fase de grupos em suas três participações anteriores.