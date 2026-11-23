Estreia de pesadelo para Pochettino em Anfield
Pochettino teve uma estreia desastrosa no comando do Manchester United, que sofreu uma contundente derrota por 4 a 0 para o Liverpool. Os visitantes ficaram com dez jogadores logo no início da partida e não conseguiram se recuperar em Anfield. Leny Yoro recebeu cartão vermelho direto aos 10 minutos por derrubar Alexander Isak. Dominik Szoboszlai agravou imediatamente a situação do United ao marcar um belo gol na cobrança de falta resultante do lance.
Florian Wirtz ampliou a vantagem com uma finalização ousada apenas três minutos depois. Rio Ngumoha e Victor Munoz marcaram no segundo tempo, deixando o United na zona de rebaixamento da Premier League.
Schmeichel faz alerta contundente sobre o risco de rebaixamento
Schmeichel, ex-goleiro do United, acredita que o clube corre risco real de cair para a Championship. Ele insiste que Pochettino deve agora concentrar todos os esforços em garantir a permanência na primeira divisão, deixando de lado qualquer outra ambição.
“Sendo realista, o Manchester United pode simplesmente terminar em 10º ou 12º? Estaria tudo bem”, disse Schmeichel à Viaplay após a dura derrota em Merseyside. “Sei que parece bobagem dizer isso, mas estamos na zona de rebaixamento e este time parece capaz de cair. Então, agora, o objetivo deve ser esse. Por mais estranho que seja, é o que parece no momento.”
Problemas defensivos continuam a afetar o elenco
O Manchester United está apenas um ponto acima do lanterna Crystal Palace após mais uma atuação defensiva ruim. A equipe de Old Trafford já sofreu impressionantes 34 gols em todas as competições nesta temporada. Esse número alarmante significa que o clube tem o pior desempenho defensivo entre os times das cinco principais ligas da Europa. Schmeichel alertou que a situação ficará crítica se as más atuações persistirem até o ano que vem.
Tópicos relacionados
“Mas todos nós jogamos na Premier League, então sabemos que estamos em novembro, nos aproximando de dezembro. Não é bem agora”, acrescentou. “O problema é quando chegarmos a março. Se continuarem assim por tanto tempo, quero dizer, haverá problemas.”
“Mas acho que, pelo menos, confio que ele [Pochettino] consiga corrigir essas coisas. Ele nunca vai transformá-los em um time campeão, não com esses jogadores.”
Jogos decisivos pela frente na Europa e no campeonato nacional
Pochettino precisa reerguer rapidamente seu elenco abalado, já que o United volta imediatamente suas atenções para uma competição europeia. A equipe viajará para enfrentar o Sporting pela Liga dos Campeões na noite de quarta-feira.
O técnico recém-contratado espera uma reação em Portugal para interromper a má fase. Após a exigente viagem pela competição europeia, o United voltará a jogar pela Premier League apenas três dias depois. A equipe receberá o Brentford em Old Trafford, onde conquistar os três pontos já começa a parecer fundamental para suas chances de permanência.