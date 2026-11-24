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Unai Emery, técnico do Aston Villa, pediu aos jogadores que encarem a atmosfera hostil em Istambul no duelo desta noite contra o Galatasaray, pela Champions League, no Rams Park. Em busca de reforçar as chances de classificação direta às oitavas de final, o espanhol afirma que seu time está construindo algo diferente em um novo capítulo europeu.

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Emery pede calma em Istambul

Emery pediu ao Aston Villa que mostre convicção e união na preparação para um duelo exigente pela Champions League na Turquia . Um resultado positivo contra o Galatasaray confirmaria a evolução constante do Villa na Europa e o deixaria mais perto das oitavas de final. O técnico sabe, porém, que a qualidade individual não será suficiente para lidar com a intensidade incessante dos anfitriões.

Espanhol destaca organização e união

Emery não quer que o elenco permita que o ambiente intimidador ou a intensidade do Galatasaray atrapalhem seu ritmo. O espanhol já venceu adversários turcos por goleada em jogos anteriores em casa pela Champions League: fez 6 a 1 no Bursaspor com o Valencia em novembro de 2010 e 6 a 0 no Fenerbahce na segunda rodada. Ainda assim, reconhece que jogar fora de casa em Istambul exige disciplina total.

Em entrevista à TNT Sports, Emery disse: “Temos que nos concentrar no nosso plano de jogo em campo. Também temos que nos ajudar, manter sempre uma atitude positiva uns com os outros e tentar nos sentir fortes, à vontade e confiantes para jogar, mesmo quando a torcida está contra nós.

“Em campo, trata-se de jogar futebol, vencer os duelos, tentar construir as jogadas e manter nossa organização o mais sólida possível.”

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Técnico do Villa elogia o impacto de Torreira

Além da atmosfera, Emery espera um teste tático difícil contra um Galatasaray bem organizado e com qualidade em todos os setores. O técnico do Villa destacou o meio-campista Lucas Torreira, mas também reconheceu a força do elenco comandado por Okan Buruk, enquanto o Villa segue evoluindo no cenário continental.

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“Principalmente na pressão, eles têm jogadores muito bons”, disse Emery. “Torreira, no meio, está jogando de forma fantástica. Eles têm pontas muito bons. Têm zagueiros muito bons e goleiros muito bons. Acho que o técnico [Okan Buruk] também está fazendo um trabalho muito bom.

“Mas estamos em um novo capítulo e construindo algo diferente agora.”

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Teste difícil no Rams Park

O Villa chega ao confronto de terça-feira no Rams Park precisando de apenas mais um gol para igualar os 13 que marcou em toda a fase de liga de 2024-25. No entanto, superar a defesa do Galatasaray em sua casa não será tarefa fácil para o time de Emery. Os anfitriões turcos venceram seus últimos três jogos em casa contra adversários ingleses: bateram o Tottenham por 3 a 2 e o Liverpool por 1 a 0 em duas ocasiões.