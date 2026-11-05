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Rasmus Hojlund contrariou abertamente Massimiliano Allegri após a dura derrota do Napoli para o Porto pela Champions League, na noite de quarta-feira. O atacante dinamarquês afirmou que todo o clube deve assumir a responsabilidade pela má fase e descreveu a situação atual como um momento muito sombrio.

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Napoli sofre outra goleada

O péssimo início de temporada do Napoli continuou na noite de quarta-feira, quando a equipe sofreu uma derrota por 4 a 1 para o Porto na Champions League. Com o resultado, o time italiano soma apenas três pontos nos primeiros quatro jogos da competição europeia. A equipe de Allegri já perdeu três partidas no torneio nesta temporada.

Em todas as competições, o Napoli sofreu sete derrotas em apenas 14 jogos, aumentando a pressão sobre todo o elenco logo no início da temporada. O mais recente revés em Portugal expôs tensões no grupo. Hojlund discordou abertamente da avaliação de seu treinador após a partida, depois que Allegri afirmou que a atuação havia sido boa nos primeiros 70 minutos.

Hojlund discorda da avaliação positiva de Allegri sobre a atuação

Hojlund não demonstrou o mesmo otimismo de seu treinador ao falar com a imprensa depois da partida. O jogador da seleção da Dinamarca afirmou que jogar razoavelmente bem já não é suficiente para a equipe, que atravessa um momento difícil.

“Discordo. Acho que, claro, não foi um jogo ruim. Posso concordar com isso, mas precisamos parar de sofrer gols por falhas nossas e começar a vencer partidas”, disse Hojlund à Amazon Prime.

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“Perdemos jogos demais nesta temporada. É difícil falar sobre isso. Acho que estamos em um momento muito sombrio agora e precisamos trabalhar.”

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Todo o clube precisa assumir a responsabilidade

O atacante dinamarquês parecia visivelmente abatido após disputar os 90 minutos. Ele admitiu estar decepcionado e irritado com a situação atual, apesar de ter enfrentado um problema de saúde antes da partida. Em vez de atribuir a culpa apenas aos jogadores em campo, Hojlund cobrou responsabilidade em todos os níveis. Ele quer que todos os envolvidos com o Napoli reflitam sobre os fracassos recentes.

“Talvez porque eu tenha estado um pouco doente, esteja um pouco cansado agora, depois de 90 minutos, mas precisamos nos olhar no espelho”, acrescentou Hojlund. “Não só os jogadores: todos no clube precisam assumir a responsabilidade.”

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Confronto com a Lazio oferece chance de recuperação

O Napoli precisa se reorganizar rapidamente para tentar salvar sua campanha irregular. Allegri e seus jogadores têm pouquíssimo tempo para lamentar a mais recente decepção na Champions League. O Napoli receberá a Lazio pela Serie A no domingo. Uma vitória é urgentemente necessária para melhorar o clima sombrio no clube e aliviar a pressão crescente sobre Allegri.