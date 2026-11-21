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Xabi Alonso reconheceu que o Chelsea atravessa um "momento frágil" após a desmoralizante derrota por 4 a 1 em casa para o Leeds United. Os visitantes expuseram a falta de tranquilidade da equipe e conquistaram uma vitória contundente em Stamford Bridge, a primeira sobre o Chelsea fora de casa em mais de duas décadas.

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Um colapso histórico no oeste de Londres

Stamford Bridge testemunhou uma mudança significativa de forças no sábado, quando o Leeds United dominou um Chelsea em dificuldades e conquistou sua primeira vitória no estádio desde 1999 . Apesar do início animador, a equipe de Alonso sucumbiu à pressão e viu os visitantes ultrapassá-la na classificação da Premier League. Com o resultado, o Chelsea caiu para a oitava posição, enquanto o Leeds subiu para a sexta, a apenas um ponto das posições que dão vaga à Champions League, atualmente ocupadas pelo Bournemouth.

Ao falar com a imprensa após o apito final, Alonso, abatido, foi direto na avaliação do momento da equipe. Em entrevista ao BBC MOTD, o técnico espanhol afirmou: "Estamos decepcionados e tristes. Foi difícil lidar com a derrota e estamos em um momento frágil. Perdemos um pouco da confiança com que vínhamos jogando. É um momento delicado, mas precisamos passar por isso juntos e encontrar soluções."

Okafor e Calvert-Lewin castigam o Chelsea

O Chelsea parecia ter o controle da partida quando Emmanuel Emegha marcou aos 25 minutos, em sua primeira partida como titular pelo clube. Contratado durante o verão, o atacante holandês acertou um chute forte de esquerda para colocar o Chelsea à frente. O Leeds, porém, respondeu quase imediatamente: apenas três minutos depois, Noah Okafor aproveitou uma confusão na defesa do Chelsea e mandou a bola no canto oposto para empatar.

Os visitantes viraram o jogo em uma cobrança de pênalti, depois que Michael Oliver assinalou um toque de mão de Morgan Rogers em uma finalização de Jayden Bogle que ia em direção ao gol. Dominic Calvert-Lewin cobrou com tranquilidade no canto inferior. O Leeds ampliou a vantagem aos 58 minutos, quando Okafor aproveitou uma bola solta que quicava na área e a levantou para o alto da rede. Brenden Aaronson completou a atuação contundente nos acréscimos: arrancou do meio-campo e finalizou com frieza no canto inferior.

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Alonso busca o brilho que falta à equipe

Na tentativa de mudar o rumo da partida, Alonso colocou Danny Welbeck e Pedro Neto em campo, mas as mudanças táticas não surtiram efeito. O técnico apontou a dificuldade da equipe para reagir às adversidades como uma das principais preocupações. "A primeira meia hora foi boa, mas sofremos o empate, não ficamos muito à vontade e perdemos um pouco do embalo", explicou Alonso em sua análise após o jogo.

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O treinador do Chelsea também falou sobre a falta de poder ofensivo da equipe no segundo tempo. "Poderíamos ter feito mais na segunda etapa, mas não recuperamos a confiança para partir para cima de verdade e não pressionamos o suficiente para marcar um gol, o que teria mudado o rumo da partida", afirmou.

Dificuldades mentais e físicas se acumulam

O Chelsea tentará deixar a dura derrota para trás na visita ao Nottingham Forest, em 27 de novembro, antes de voltar a Stamford Bridge para receber o Crystal Palace em 2 de dezembro. O Leeds, por sua vez, buscará manter o embalo em casa contra o Coventry City, em 28 de novembro, antes de uma difícil visita ao Manchester City no Etihad Stadium, quatro dias depois.

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Questionado sobre o que considera o maior obstáculo para o clube neste momento, Alonso apontou uma combinação de fatores. "Tudo está relacionado. A confiança, essa fragilidade no momento, a exigência do jogo, o aspecto físico: tudo está relacionado", concluiu.