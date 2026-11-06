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Thomas Tuchel admitiu que sua relação com Jude Bellingham tem tido “altos e baixos”, mas afirmou que os dois estão bem agora, após convocar Jobe Bellingham, irmão de Jude, para os jogos da Inglaterra contra Croácia e Espanha pela Liga das Nações. O técnico da Inglaterra também revelou que pediu desculpas a Kobbie Mainoo diante do elenco por não tê-lo convocado para a Copa do Mundo.

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Tuchel convoca Jobe Bellingham após incentivo de Jude

Tuchel surpreendeu ao promover Jobe da seleção sub-21 para os dois jogos da próxima semana, já que Alex Scott, do Bournemouth, está lesionado, e Myles Lewis-Skelly, do Arsenal, está suspenso para o confronto de quinta-feira contra a Croácia, em Wembley. Ao anunciar a convocação, Tuchel admitiu que ele e Jude nem sempre estiveram de acordo e revelou que o jogador do Real Madrid havia defendido a convocação do meio-campista de 21 anos do Borussia Dortmund.

“Foi uma [relação] de altos e baixos, claro, mas estamos bem”, disse Tuchel. “Adoro ser o técnico dele. É um grande jogador, muito influente, e acho que isso é recíproco.”

Tuchel pede desculpas a Mainoo por não utilizá-lo na Copa do Mundo

Tuchel também revelou que pediu desculpas a Mainoo diante de todo o elenco depois que o meio-campista do Manchester United não jogou um minuto sequer na Copa do Mundo na América. “Eu disse isso diante do time, diante da comissão técnica”, afirmou. “Eu disse: ‘Desculpe por não ter escolhido você. Você não fez nada de errado, a responsabilidade é minha’. Ele ficou decepcionado, e acho que isso abalou um pouco sua confiança.”

Mainoo fica de fora novamente após ter deixado a concentração de outubro por causa de uma lesão, e Tuchel disse: “Ele se lesionou e, depois, o rendimento do Manchester United caiu bastante. Por isso, ele acaba sendo afetado.”

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Palmer e Foden ficam fora da convocação da Inglaterra

Cole Palmer, do Chelsea, ficou novamente de fora, apesar de estar em condições de jogar e em boa fase. Tuchel insistiu: “Não é nada pessoal, e nunca vamos presumir que ele não esteja louco para vir jogar. Mas há concorrência. O que conta são aqueles que mostram isso na prática e se apresentam à seleção.”

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Phil Foden, do Manchester City, que não joga pela Inglaterra desde março, esteve perto de voltar a ser convocado antes de retornar ao banco de reservas no Etihad. “Ele está perto e sempre estará perto”, disse Tuchel. “Adoro o jogador que ele é. Como não gostar?”

O que vem pela frente para Tuchel e a Inglaterra?

A Inglaterra recebe a Croácia em Wembley na quinta-feira antes de enfrentar a Espanha, com Jobe na expectativa de estrear pela seleção principal ao lado do irmão.

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Eberechi Eze, que não é titular no Arsenal, manteve seu lugar, assim como Morgan Gibbs-White, enquanto Foden e Palmer agora precisam recuperar espaço na seleção por meio de suas atuações nos clubes.