"Precisamos de um jogador para o meio-campo, porque Amadou Onana está fora da temporada inteira, e Joao Palhinha é um jogador muito bom, que se encaixaria nos nossos planos", disse Vidagany à Bild à margem da derrota por 2 a 1 no amistoso contra o Bayern de Munique, em Hong Kong, na sexta-feira, e acrescentou: "Estamos em conversas, mas no momento não há acordo."

Ao mesmo tempo, Vidagany ressaltou "o grande respeito que temos pelo Bayern de Munique. Somos clubes amigos, nossa relação com Max Eberl, Christoph Freund e todos os outros responsáveis é excelente. Por isso, não posso e não quero comentar mais detalhes".

Em direção a Palhinha, Vidagany fez propaganda de seu empregador: "Acho que o Aston Villa seria um grande clube para o jogador. Na liga, seis ou sete clubes têm um orçamento maior do que o nosso. Ainda assim, nos últimos quatro anos sempre conseguimos chegar a competições internacionais. Isso se deve ao nosso projeto, ao nosso trabalho como coletivo e à influência tática de Unai Emery, que, na minha opinião, é um dos melhores treinadores do mundo."

Bayern de Munique pede supostamente 25 milhões de euros por Joao Palhinha

Segundo informações, o atual campeão da Liga Europa e o Bayern de Munique ainda estão distantes nas negociações por uma transferência. Os muniquenses pedem cerca de 25 milhões de euros pelo meio-campista português, que havia se transferido do Fulham para Munique em 2024 por 50 milhões de euros.

Palhinha não correspondeu às expectativas depositadas nele. Na temporada passada, ele jogou por empréstimo no Tottenham Hotspur, mas uma transferência em definitivo não se concretizou. Assim como os outros dois jogadores que retornaram de empréstimo, Sacha Boey e Bryan Zaragoza, o Bayern de Munique quer vender Palhinha, que tem contrato até 2028, de qualquer maneira. "Para os três, não haverá futuro no Bayern de Munique", disse Eberl no fim de julho. "Se um deles decidir ficar aqui, será relativamente duro e complicado para ele, porque não terá um papel importante."

Além do Aston Villa, também se fala em interesse de Benfica e Newcastle United por Palhinha. Depois de Sandro Tonali (Tottenham), os Magpies agora provavelmente também venderão um segundo meio-campista importante com Bruno Guimaraes (FC Arsenal).