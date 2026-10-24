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O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, deve ficar afastado da área técnica por um período prolongado após uma emergência médica assustadora na sede do clube, na Sabener Strasse. O treinador belga sofreu um colapso durante um treino da equipe sub-23 na sexta-feira, precisou de atendimento imediato dos serviços de emergência e foi levado de helicóptero a um hospital da região.

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Eberl confirma afastamento prolongado de Kompany

Kompany foi levado às pressas a uma clínica em Munique após perder a consciência à beira do campo, em um episódio que abalou o líder da Bundesliga. O membro da diretoria responsável pelo esporte, Max Eberl, falou com a imprensa na manhã de sábado para esclarecer a situação e o prazo de recuperação do treinador. Ele deixou claro que o clube não vai apressar seu retorno ao ambiente de alta pressão do futebol profissional.

“Ele terá todo o tempo de que precisar. Não vamos começar a estabelecer prazos. Não estamos falando de dias, estamos falando de semanas. Isso precisa estar claro para todos nós. Vinnie terá todo o tempo necessário. Primeiro, precisamos descobrir o que aconteceu e como aconteceu”, explicou Eberl, segundo o Bild.

Comissão técnica assume as funções táticas

Com Kompany afastado, o auxiliar técnico Aaron Danks assumiu o comando da equipe principal. Danks já deixou claro que a comissão técnica está poupando Kompany do estresse da preparação para os jogos. O treinador interino revelou que conversou com ele, mas proibiu qualquer discussão sobre a escalação ou mudanças táticas. Segundo Danks, o técnico de 40 anos deve se concentrar inteiramente na recuperação, enquanto o restante da comissão cuida das atividades diárias.

Essa postura de apoio permite que o elenco mantenha o foco antes do próximo confronto com o Freiburg pela Bundesliga, ao mesmo tempo que dá ao treinador principal a tranquilidade necessária para se recuperar das consequências físicas de seu desmaio repentino no campo de treinamento. “Falei com ele ontem à noite e disse que não teríamos nenhuma conversa sobre futebol. Eu só queria saber como ele estava. Estamos cuidando de tudo”, afirmou Danks.

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Protegendo o treinador de sua própria ambição

Eberl admitiu que Kompany vinha enfrentando pequenos problemas de saúde na semana anterior ao desmaio, incluindo uma virose que o limitou brevemente antes do confronto com o Arsenal pela Champions League. No entanto, o desejo do treinador de comandar a equipe muitas vezes se sobrepõe às preocupações com a própria saúde. O clube agora considera sua responsabilidade criar uma barreira entre o técnico e sua incansável dedicação ao trabalho até que os médicos autorizem plenamente seu retorno.

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“Desde ontem à noite, os médicos não têm feito outra coisa senão tentar descobrir do que se trata. As investigações estão em andamento e já trouxeram resultados. Mas outros exames são necessários”, observou Eberl. Ele também refletiu sobre a personalidade de Kompany: “Vinnie só quer fazer as coisas, agir. Há um belo ditado: se os sinais mais discretos do seu corpo não são ouvidos, ele acaba gritando. E é isso que ele está fazendo agora, infelizmente.”

Impacto traumático nos jovens jogadores do Bayern

O episódio foi especialmente angustiante para os jogadores mais jovens do clube. Kompany desmaiou enquanto observava a equipe sub-23, deixando muitas promessas adolescentes em estado de choque. Diante da gravidade da situação, o clube adiou a partida marcada para o time reserva, reconhecendo que o bem-estar emocional dos atletas de 17 e 18 anos tinha prioridade sobre o calendário do futebol em um momento tão assustador.

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“Para meninos de 17 ou 18 anos, aquilo foi demais, o que é perfeitamente humano. Muitas pessoas ainda não passaram por experiências negativas. Felizmente, conseguimos adiar o jogo”, relatou Eberl ao recordar o ambiente no centro de treinamento.