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Morgan Gibbs-White convocou a torcida do Nottingham Forest a apoiar o time e afirmou que o elenco está totalmente comprometido com o novo técnico após a emocionante vitória por 3 a 2 sobre o Chelsea. O resultado aumenta a pressão sobre Xabi Alonso, cuja equipe sofreu a terceira derrota seguida na Premier League em uma noite chuvosa no City Ground.

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Astro do Forest convoca o time para uma nova fase

O capitão do Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White, foi o herói da noite de sexta-feira ao marcar dois gols e garantir três pontos importantes em condições difíceis. O meio-campista elogiou a abordagem tática sob o novo comando do clube e ressaltou que o time está preparado para enfrentar as inevitáveis dificuldades de adaptação a uma troca de técnico no meio da temporada.

Em entrevista à Sky Sports após o apito final, o jogador da seleção inglesa falou sobre a atmosfera especial do City Ground em uma partida noturna, destacando como o elenco correspondeu apesar do mau tempo.

“É disso que são feitas as noites aqui na cidade. Jogos à noite, chuva, tempo ruim, mas cumprimos nossa missão. Conversamos antes do jogo sobre como é difícil vir jogar aqui, especialmente quando pressionamos intensamente quem está com a bola. Resistimos e cumprimos nossa missão. Vai haver drama de qualquer jeito. Temos que entender que temos um novo técnico, estamos com ele e nem tudo vai ser bonito. Mas, em momentos como este, temos que aproveitar”, explicou Gibbs-White à emissora.

Estratégia derruba o Chelsea em má fase

A partida começou em ritmo frenético, e o Forest abriu o placar em um lance de brilho individual. Igor Jesus calou a torcida visitante após apenas cinco minutos com um chute espetacular que deu o tom da noite.

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Gibbs-White ampliou a vantagem em cobrança de pênalti pouco depois do intervalo. Embora o reserva do Chelsea Emmanuel Emegha tenha marcado duas vezes para manter a disputa aberta, o segundo gol do capitão do Forest foi decisivo. Gibbs-White também elogiou seus companheiros e destacou a qualidade das bolas que recebeu ao longo dos 90 minutos.

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Ao comentar o primeiro gol, afirmou: “Foi um golaço, foi incrível. Fiquei muito feliz por ele.” Gibbs-White também fez um elogio especial a Xaver Schlager, cuja visão de jogo resultou na assistência para o gol da vitória no segundo tempo. “Foi incrível, ele já fez isso algumas vezes nos treinos. Eu sempre tento fazer essas movimentações”, acrescentou.

A vitória afasta ainda mais o Forest da zona de perigo, enquanto o Chelsea permanece na oitava posição da Premier League após mais um tropeço fora de casa.

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Chelsea sofre derrota histórica no City Ground

Para Xabi Alonso e o Chelsea, o resultado confirma uma tendência preocupante de má fase e fragilidade defensiva. Apesar dos esforços de Emegha para salvar um ponto com uma cabeçada bem direcionada no fim da partida, o clube londrino não conseguiu empatar nos acréscimos.

A derrota tem peso histórico: foi a primeira vez que o Chelsea perdeu fora de casa para o Nottingham Forest desde 1997. Ela prolonga a péssima sequência do Chelsea, que não somou um único ponto nas últimas três partidas pela liga e segue em busca de regularidade.

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Os números são preocupantes para a direção em Stamford Bridge: o time sofreu quatro derrotas nos últimos cinco jogos da Premier League. Essa má fase no cenário nacional, somada à recente eliminação da Copa da Liga Inglesa, deixou o clube abalado antes de uma agenda cheia em dezembro.