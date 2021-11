Estafe de Vinícius Júnior espera valorização, mas não foi procurado para renovar com o Real

O bom futebol apresentado no início desta temporada faz com que Vinícius Júnior e seu estafe esperem uma valorização do Real Madrid. O jogador, que tem contrato até junho de 2025 no Santiago Bernabéu, está entre os cinco salários mais baixos do elenco comandado por Carlo Ancelotti.

O jovem de 21 anos recebe cerca de 3,2 milhões de euros (R$ 20,49 milhões na cotação atual) por temporada. O valor mensal é de aproximadamente de R$ 1,5 milhão. Ele tem o menor patamar salarial do plantel, ao lado de nomes como Ceballos, Jesús Vallejo e Lunin.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

As apresentações recentes do brasileiro fazem com que os seus representantes – a TFM Agency (antiga Traffic) – aguardem um contato do Real Madrid até o fim da temporada para valorizá-lo, conforme apurado pela Goal. O clube ainda não procurou o jovem a fim de discutir a sua situação contratual.

O mais provável é que a cúpula faça contato com os agentes do jogador a partir do ano que vem. O garoto de 21 anos é visto como um nome interessante nos bastidores do Santiago Bernabéu, em especial pelas estatísticas. Na atual temporada, ele esteve em campo pela equipe em 15 jogos, com nove gols anotados e cinco assistências. Os números são inferiores somente ao de Karim Benzema, que fez 13 gols e deu oito assistências em 14 partidas.

A reportagem apurou que, após alguns anos sem sucesso, Vinícius Júnior se preparou para chegar ao nível alcançado nesta temporada. Ele e seus procuradores formaram um estafe exclusivo para que o craque se destaque na Europa. Foram contratados profissionais para cuidar da alimentação e do condicionamento do atacante. Ele ainda inda conta com uma equipe de comunicação e marketing à sua disposição. A ideia é que o garoto revelado pelas divisões de base do Flamengo consiga se destacar no futebol espanhol.

De acordo com o diário As, há o desejo do Real Madrid em valorizar o garoto. Hoje, a multa rescisória internacional de Vinícius Júnior é de 700 milhões de euros (R$ 4,48 bilhões), mas a diretoria pretende aumentá-la para 1 bilhão de euros (R$ 6,4 bilhões). O jornal espanhol diz ainda que o clube o colocará entre os maiores salários do plantel, recebendo cerca de 10 milhões de euros por temporada – valor semelhante ao de Marcelo e Isco. Os números estão um nível abaixo de Gareth Bale, Hazard, Modric e Benzema, que ganham por volta de 15 milhões de euros por ano.