Estafe de Marinho vê tentativa do Flamengo de forçar a saída do jogador: “estão humilhando”, diz advogada do atacante

Atacante não quer abrir mão do valor restante de seu contrato com o rubro-negro, que se encerra em dezembro deste ano

A situação de Marinho, afastado do elenco principal do Flamengo desde o dia 29 de maio, segue sem definição. Segundo soube a GOAL, o estafe do atacante entende que o clube quer forçar a saída do jogador e por isso exige que o Rubro-Negro pague o valor restante do contrato que termina em dezembro deste ano.

Nos últimos dias, a advogada do jogador, Mariju Maciel, notificou o Flamengo para que Marinho seja reintegrado ao grupo. O tema foi entregue ao departamento jurídico do Flamengo. Nesta segunda-feira (12), o jogador passou por novos exames médicos, que constataram que o atleta está em condições de treinar novamente com o elenco, mas o clube ainda não se manifestou sobre a reintegração.

Após a vitória sobre o Grêmio, Jorge Sampaoli foi questionado pela reportagem da GOAl sobre Marinho e deixou claro que o jogador está sendo negociado e não fará mais parte dos planos.

"Marinho está negociando a saída do clube. Não vai ser tomado em conta pela comissão técnica”, disse o treinador.

Marinho tem uma oferta do São Paulo na mesa, mas sempre deixou claro o desejo de cumprir o contrato com o Flamengo. Não é de hoje, no entanto, o estafe do jogador entende que o time carioca está tentando “forçar” uma saída.

“Na realidade é uma tentativa de despedir, o Flamengo deixa claro que não tem mais interesse nele, e a lei diz que sendo assim tem que pagar o contrato. Estão humilhando o Marinho, fazendo ele treinar separado do grupo para que ele desista dos seus direitos e aceite ir para outro clube, o que não vai acontecer”, afirmou Mariju Maciel, advogada do atacante em contato com a GOAL.

O estafe de Marinho aguarda até quarta-feira (14), quando o elenco se reapresenta no Ninho do Urubu, pela reintegração do jogador. Caso isso não aconteça, a ideia é notificar o Flamengo através da justiça e levar o caso aos tribunais.