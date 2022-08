Estafe de Diego Costa viaja à Espanha para assinar com o Rayo Vallecano

Centroavante de 33 anos deve assinar o seu novo contrato até o próximo domingo (21). Ele também terá de realizar exames médicos

Diego Costa deve assinar contrato com o Rayo Vallecano até o fim desta semana. Os agentes do atacante viajarão à Espanha nos próximos dias para que ele firme compromisso com o clube, como soube a GOAL.

Já há um acordo verbal entre o centroavante e os espanhóis. O que falta é a assinatura do compromisso, o que deve acontecer até domingo (21). Ele também realizará exames médicos no período.

O estafe de Diego Costa é aguardado em terras espanholas nos próximos dias para assinar o contrato com o Rayo Vallecano, clube que defendeu em 2012 por empréstimo. Na ocasião, fez dez gols em 16 partidas disputadas. À época, ele pertencia ao Atlético de Madrid.

O centroavante queria voltar à Europa desde que rescindiu o contrato com o Atlético-MG, em dezembro do ano passado. No entanto, só recebeu uma proposta convincente nesta janela de transferências. No período, recusou uma proposta do Corinthians.

Em sua última temporada, durante a curta passagem pelo Atlético-MG, Diego Costa esteve em campo em 19 jogos, somando 1.163 minutos. No período, fez cinco gols e deu uma assistência.