Estados Unidos x Colômbia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso internacional feminino

Partida acontece nesta terça-feira (28), em amistoso internacional; veja como acompanhar na TV e na internet

EUA e Colômbia voltam a se enfrentar na noite desta terça-feira (28), a partir das 23h (de Brasília), em Colorado, em amistoso internacional. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming.

A seleção feminina dos EUA faz o seu último teste antes da estreia na Copa Ouro, que também serve como qualificação para a Copa do Mundo de 2023 e as Olimpíadas de 2024

Em oito jogos disputados entre as seleções, os EUA registram oito vitórias, contra apenas uma da Colômbia.

Do outro lado, a Colômbia se prepara para a estreia na Copa América feminina, e tenta dar o troco no rival, após a derrota no fim de semana.

Prováveis escalações

Possível escalação do EUA: Murphy, Hara, Cook, Sauerbrunn, Fox, Sullivan, Lavelle, Horan, Smith, Pugh e Hatch.

Possível escalação do COLÔMBIA: Perez, Arias, Carabalí, Santana, Montoya, Bedoya, Vidak Vanegas, Salazar, Santos e Usme.

Desfalques da partida

EUA:

sem desfalques confirmados.

COLÔMBIA:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO EUA x Colômbia DATA Sábado, 25 de junho de 2022 LOCAL Rio Tinto Stadium, Sandy - EUA HORÁRIO 23h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

EUA

JOGO CAMPEONATO DATA EUA 3 x 0 Colômbia Amistoso 25 de junho de 2022 EUA 9 x 0 Uzbequistão Amistoso 13 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO EUA x Haiti Copa Ouro 4 de julho de 2022 20h (de Brasília) EUA x Jamaica Copa Ouro 7 de julho de 2022 20h (de Brasília)

Colômbia

JOGO CAMPEONATO DATA EUA 3 x 0 Colômbia Amistoso 25 de junho de 2022 Colômbia 0 x 0 Venezuela Amistoso 12 de abril de 2022

Próximas partidas