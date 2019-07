Estados Unidos vão à sua quinta final em oito edições de Copa do Mundo Feminina

Espelho para os rivais e “time a ser batido”, a seleção dos Estados Unidos segue firme rumo ao tetracampeonato da Copa

Os garantiram vaga à final da de 2019 após derrotarem a por 2 a 1, nesta terça-feira (02). Com a vitória na semifinal, o time norte-americano disputará a terceira final consecutiva de Mundial (2011, 2015 e 2019) e a quinta em oito edições do maior torneio no futebol feminino (1991, 1999, 2011, 2015 e 2019).



Tricampeã do mundo, a seleção dos Estados Unidos nunca ficou de fora de uma semifinal de Copa. Desde a primeira edição do torneio, em 1991, na qual as americanas ergueram o troféu, o time nunca caiu antes das semifinais. E, quando não conquistou a vaga à final, venceu as disputas de terceiro lugar que jogou em 1995, 2003 e 2007.

Há 16 jogos sem perder no tempo normal em Copas do Mundo - perdeu para o no pênaltis a final de 2011 -, a equipe ainda soma 11 vitórias seguidas, sendo detentora da melhor sequência na história da competição.

Importante passe ao pódio

Em 1972, os Estados Unidos criaram uma lei na qual era proibido discriminação de gênero nos programas educacionais de esporte financiados pelo governo federal. Graças a decisão do governo, a criação de times universitários de futebol feminino nos Estados Unidos em uma época em que a modalidade crescia com popularidade internacional, contribuiu para a criação da seleção feminina do país.

A seleção americana jogou a primeira partida da história em 18 de agosto de 1985. Na ocasião, perdeu para a , por 1 a 0. Desde então, a federação de futebol do país decidiu contratar o treinador Anson Dorrance, em 1986, com o objetivo de colocar em campo uma equipe competitiva, campeã e incentivar a prática da modalidade. E, o feito rendeu frutos.

As conquistas dos dias atuais são puros reflexos de investimentos do país a longo prazo nas categorias de base dos clubes, escolas e universidades. Perto de conquistar o tetracampeonato na Copa do Mundo com estrelas no elenco como Alex Morgan e Megan Rapinoe, a supremacia dos Estados Unidos no futebol feminino deu os primeiros passos quando o país decidiu investir e criar oportunidades para jovens talentos, há tempos.