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Os Estados Unidos decidiram se retirar da disputa da Copa do Mundo Sub-17, marcada para o Catar, por causa de preocupações relacionadas à segurança e à situação de segurança na região, em um golpe para o torneio a poucos dias de seu início.

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Segundo reportagem publicada pela rede americana ESPN, a Federação Americana de Futebol confirmou o cancelamento do período de preparação da seleção e de sua participação no torneio, após ter comunicado aos jogadores e à comissão técnica a decisão na noite de ontem, quarta-feira, destacando que a segurança dos jogadores e dos membros da comissão continuará sendo a prioridade número um.

A federação esclareceu em uma mensagem aos jogadores: "Escrevemos a vocês para comunicar a difícil decisão de cancelar nosso período de preparação para a Copa do Mundo e nossa participação no torneio. Estamos extremamente orgulhosos das preparações feitas por nossos jogadores e treinadores para representar os Estados Unidos na Copa do Mundo".

E acrescentou: "Infelizmente, diante das circunstâncias atuais, incluindo o alerta de nível três do Departamento de Estado americano sobre viagens ao Catar e as orientações relacionadas aos funcionários da embaixada e suas famílias, não temos mais condições de participar do torneio. A segurança de nossos jogadores e funcionários continuará sempre no topo de nossas prioridades".

O Departamento de Estado americano havia emitido, em 23 de outubro passado, um alerta de nível três a respeito de viagens ao Catar, pedindo aos cidadãos americanos que "reconsiderem viagens ao Catar devido ao risco de eclosão de conflito armado".

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O alerta se baseou, de acordo com a reportagem, em preocupações de segurança ligadas aos desdobramentos na região, entre eles ataques realizados pelos houthis, apoiados pelo Irã, na Arábia Saudita.

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Segundo reportagens americanas, a decisão da federação veio após consultas com os órgãos de segurança e o Departamento de Estado, em meio a uma avaliação contínua da situação na região.

A federação havia transferido o período de preparação da seleção, como medida de precaução, do Catar para o centro de treinamento nacional próximo a Atlanta.

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Os Estados Unidos se preparavam para enfrentar Montenegro

A seleção americana havia anunciado na semana passada sua lista de 21 jogadores para a participação na Copa do Mundo Sub-17 no Catar, que começa no dia 19 de novembro deste ano e vai até 13 de dezembro próximo, com a participação de 48 seleções.

Os Estados Unidos se preparavam para disputar sua primeira partida contra Montenegro no dia 21 de novembro deste ano, antes de enfrentar Chile e Argélia no Grupo 7, de acordo com a tabela do torneio.

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Esta medida ocorre poucos dias antes do início do torneio, depois de os Estados Unidos terem participado da edição passada, que também foi realizada no Catar, mas que se despediram da competição nas oitavas de final, nos 32 avos de final.

A FIFA havia decidido, em 2024, que o Catar sediaria a Copa do Mundo Sub-17 anualmente no período de 2025 a 2029, sendo a edição de 2026 a segunda realização do torneio no país do Golfo.

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A FIFA ainda não anunciou, de forma imediata, os detalhes do próximo passo a respeito da participação dos Estados Unidos ou da seleção que poderá substituí-los.

Por outro lado, Gianni Infantino, presidente da FIFA, se prepara para visitar o Catar hoje, quinta-feira, para inspecionar os preparativos para sediar a edição deste ano do torneio.

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O comitê organizador local indicou, em comunicado oficial, que Infantino fará uma visita de inspeção ao complexo das competições na "Aspire Zone", com a presença de vários altos funcionários, no âmbito do acompanhamento da prontidão dos estádios, instalações e estruturas destinados a sediar o torneio, e para verificar os últimos preparativos e providências operacionais, antes do início do torneio.