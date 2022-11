Estados Unidos x País de Gales: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Times entram em campo nesta segunda-feira (21), pela primeira rodada do grupo B; veja como acompanhar na TV e na internet

Estados Unidos e País de Gales entram em campo na tarde desta segunda-feira (21), em Al Rayyan, a partir das 16h (de Brasília), em jogo considerado "chave" pela primeira rodada do grupo do Grupo B do Mundial. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, do Fifa+, e da GloboPlay, no streaming. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Na TV Globo, o jogo será narrado por Cléber Machado, enquanto no SporTV, Natália Lara comanda a narração, com comentários de Paulo Césas Vasconcellos e Fábio Jr.

Os Estados Unidos chegam à Copa após ficarem na terceira posição do octogonal final das Eliminatórias da Concacaf. O time americano traz em seu elenco nomes conseguidos no futebol mundial, com o Pulisic (Chelsea) e McKennie (Juventus). A equipe de Gregg Berhalter sabe que o duelo é considerado "chave" visando a classificação à próxima fase, já que seus outros adversários são Inglaterra e Irã.

Do outro lado, País de Gales encerrou um longo jejum de 64 anos e garantiu a vaga ao Mundial após vencer a Ucrânia na repescagem das eliminatórias. Os galeses contam com jogadores experientes, como Gareth Bale e Aaron Ramsey e querem surpreender na competição.

Escalações

Escalação do provável do Estados Unidos: Turner; Dest, Zimmerman, Long, A Robinson; Adams, McKennie, Aaronson; Reyna, Ferreira, Pulisic.

Escalação do provável do País de Gales: Hennessey; C Roberts, Ampadu, Rodon, B Davies, N Williams; Allen, Ramsey; Bale, Moore, James.

Desfalques

Estados Unidos

Sem desfalques confirmados.

País de Gales

Sem desfalques confirmados.

ESTADOS UNIDOS E PAÍS DE GALES: PARTICIPAÇÕES EM COPAS

Os Estados Unidos disputa a sua 1ª Copa do Mundo, tendo ficado em terceiro lugar na edição de 1930. Os americanos tiveram suas piores participações em 1950, 1990, 1998 e 2006 quando foram eliminados ainda na fase de grupos.

Do outro lado, País de Gales vai apenas para a sua segunda Copa do Mundo. Em 1958, os galeses foram eliminados nas quartas de final. Desde então, a seleção viveu um hiato longe do Mundial.

Quando é?

• Data: segunda-feira, 21 de novembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: estádio Ahmad Bin Ali, Al Rayyan - Qatar

• Arbitragem: Abdulrahman AL JASSIM (árbitro), Taleb AL MARRI e Saoud AL MAQALEH (assistentes) e Ning Ma (quarto árbitro)