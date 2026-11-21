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Os organizadores estão finalizando os planos para que os Estados Unidos sediem a Copa América de 2028, com um anúncio oficial esperado para breve. Será a segunda edição consecutiva da principal competição entre seleções da América do Sul realizada em solo americano.

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Confederações finalizam negociações para organizar o torneio em conjunto

Segundo The Athletic, todas as partes agora esperam que a competição de 2028 volte aos Estados Unidos após extensas conversas entre Conmebol e Concacaf iniciadas em dezembro de 2025. Fontes anônimas confirmaram que o país-sede ainda não foi definido, enquanto a publicação brasileira Globo também informou, na noite de sexta-feira, que um anúncio está próximo. Se confirmados, os Estados Unidos terão sediado três das últimas cinco edições entre 2016 e 2028.

Sucesso comercial supera controvérsias anteriores

Quando as duas confederações organizaram juntas o torneio de 2024, as dez seleções sul-americanas tiveram a companhia de seis convidadas da Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá, Panamá, Costa Rica e Jamaica. Mais de 1,5 milhão de torcedores compareceram à competição de 16 seleções, que gerou a maior parte dos US$ 319 milhões arrecadados pela Conmebol com competições de seleções naquele ano.

No entanto, a edição de 2024 também foi alvo de críticas. Jogadores e técnicos criticaram as condições dos gramados dos estádios, enquanto a vitória da Argentina por 1 a 0 sobre a Colômbia na final, no Hard Rock Stadium, em Miami, sofreu um atraso de cerca de 80 minutos devido a problemas perigosos com a multidão. Os anfitriões também foram eliminados na fase de grupos, o que levou à substituição de Gregg Berhalter por Mauricio Pochettino, que comandou a equipe na Copa do Mundo antes de assumir o Manchester United .

Calendário cheio influencia as datas do torneio

A reportagem afirma que as seleções da Concacaf terão novamente a possibilidade de se classificar em 2028, embora o número exato de vagas e o processo de classificação ainda não tenham sido especificados. A definição das datas exigirá uma coordenação cuidadosa, já que Los Angeles sediará os Jogos Olímpicos de Verão a partir de 14 de julho de 2028, mesma data em que foi disputada a final de 2024. A seleção de futebol dos Estados Unidos disputará os Jogos sob o comando de Steve Cherundolo.

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Felizmente, conflitos com as ligas nacionais devem ser evitados, já que a Major League Soccer adotará um calendário no modelo europeu a partir de 2027/28, encerrando suas temporadas no fim de maio. O torneio prolongará uma sequência notável de grandes eventos nos Estados Unidos, após o Mundial de Clubes de 2025, a Copa do Mundo de 2026 e uma candidatura conjunta com México, Jamaica e Costa Rica para a Copa do Mundo Feminina de 2031.

Confirmação oficial depende de decisão das confederações

A confirmação oficial da sede de 2028 é esperada para breve, embora um assessor de imprensa da Conmebol tenha observado que nenhum comunicado oficial havia sido recebido até então, e a Concacaf não quis comentar. Enquanto isso, o conselho da Conmebol se reuniu na sexta-feira para reiterar seu apoio ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, antes das próximas eleições. A candidatura conjunta para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2031 também será confirmada oficialmente na próxima semana.