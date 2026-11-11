Estados Unidos desistem da Copa do Mundo Sub-17 no Catar a apenas oito dias do início, em meio a preocupações com a segurança no Oriente Médio

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A seleção dos Estados Unidos desistiu de disputar a Copa do Mundo Sub-17 no Catar apenas oito dias antes do início do torneio. A US Soccer citou preocupações com a segurança de jogadores e funcionários. A entidade apontou um alerta de viagem do Departamento de Estado sobre o risco de conflito armado, e a desistência tardia pode resultar em uma multa da Fifa para a federação.

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Estados Unidos desistem da Copa do Mundo sub-17 por preocupações com a segurança

A seleção masculina sub-17 dos Estados Unidos não viajará mais a Doha depois que a US Soccer informou aos jogadores que a federação havia cancelado tanto a concentração preparatória quanto a participação da equipe na Copa do Mundo, que começa em 19 de novembro.

Em uma carta à qual a AFP teve acesso, a entidade citou o alerta de viagem de nível 3 emitido pelo Departamento de Estado dos EUA para o Catar. O aviso recomenda que cidadãos americanos reconsiderem viagens ao país “devido ao risco de conflito armado” e exige que funcionários do governo obtenham autorização especial para ir até lá.

Carta da US Soccer explica decisão difícil

“Escrevemos para informar a difícil decisão de cancelar nossa concentração antes da Copa do Mundo e nossa participação planejada no torneio”, diz a carta. “Estamos extremamente orgulhosos da preparação de nossos jogadores e da comissão técnica para representar os EUA na Copa do Mundo.

“Infelizmente, diante das circunstâncias atuais, incluindo o alerta de viagem de nível 3 do Departamento de Estado dos EUA para o Catar e as orientações relacionadas para funcionários da embaixada e seus familiares, não podemos mais participar do torneio. O bem-estar de nossos jogadores e funcionários será sempre nossa prioridade.” A carta acrescenta: “Recebam nossa mais profunda gratidão pelo compromisso de vocês com a US Soccer. Compartilhamos a decepção de vocês diante dessas circunstâncias.”

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Estados Unidos podem ser multados pela Fifa por desistência tardia

Um porta-voz da US Soccer afirmou que a federação não daria detalhes sobre como chegou à decisão, enquanto o Guardian apurou que a Fifa foi informada na quarta-feira. O regulamento da Fifa determina que as seleções classificadas devem participar do torneio, sob pena de multa. Uma desistência a menos de 30 dias do início da competição acarreta multa de CHF 20.000 (cerca de US$ 24.000). A Fifa foi procurada para comentar.

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O que vem pela frente na Copa do Mundo sub-17?

O torneio ainda está previsto para começar em Doha em 19 de novembro, com a participação de 48 seleções. Os Estados Unidos haviam sido sorteados no Grupo J, ao lado de Montenegro, Argélia e Chile, com um elenco que incluía vários jovens promissores de clubes da MLS e do exterior.

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O Catar sediará a competição, que passou a ser anual no ano passado, por cinco anos consecutivos.