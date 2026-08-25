Uma especialista em psicologia falou sobre a situação de Julián Álvarez, astro do Atlético de Madrid, que vem sendo alvo de fortes críticas por parte da torcida devido ao seu desejo de se transferir para o Barcelona, num momento em que seu clube insiste em recusar essa medida.

O jogador argentino declarou, em plena Copa do Mundo de 2026, na zona mista, que "o melhor para todos é a transferência, e eu quero realizar meu sonho".

Essas declarações tiveram um grande peso e fizeram com que o jogador recebesse vaias estrondosas no início da temporada do campeonato em seu próprio estádio, o Riyadh Air Metropolitano, tanto no anúncio de seu nome no telão quanto na sua entrada em campo contra o Villarreal.

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O jornal "AS" publicou a análise feita pela psicóloga esportiva Marie Cartwright em entrevista à "BBC Sport", na qual ela abordou o desempenho dos jogadores atuando em casa, o que resulta em "dois pontos de vista, um positivo e outro negativo".

A especialista afirmou: "A energia do público aumenta a adrenalina, e isso gera um impulso no esforço e na intensidade dos jogadores", apontando também para a maior pressão quando se espera que os jogadores e o clube tomem as decisões corretas: "Isso pode fazer com que os erros dos jogadores pareçam mais graves para eles".

Em resumo, tudo se intensifica quando a partida é no campo do time mandante, e é aqui que entra o papel do "estado de ameaça": "Os jogadores podem perceber que as consequências são graves, por isso sentem que podem enfrentar mais críticas ao atuar em casa".

Há um impacto maior sobre o futebol de cada jogador. A pressão aumenta, e a forma de administrá-la é fundamental para todos. E, apesar de existirem casos em que o jogador pode dizer: "Eu consigo lidar com isso, tenho as condições necessárias", isso pode levar a uma situação semelhante à que vive o atacante do Atlético de Madrid.

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"Isso pode fazer com que os jogadores acreditem que as consequências ultrapassam sua capacidade de lidar com elas. O foco não será o mesmo, e, consequentemente, o jogo fica mais lento porque eles pensam demais nas coisas".