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O estádio nacional da Noruega se prepara para possíveis transtornos causados pelo mau tempo, com previsão de neve intensa e chuva misturada com neve em Oslo antes de uma partida decisiva da Liga das Nações. A equipe responsável pelo gramado está em alerta máximo para garantir que o campo tenha condições de jogo para a visita do País de Gales.

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Equipes de remoção de neve ficam de prontidão no Ullevaal

A Noruega enfrenta o País de Gales neste sábado em um confronto decisivo. A seleção sabe que precisa vencer para não terminar na última posição do Grupo A da Liga das Nações e ser rebaixada. No entanto, a preparação para o duelo foi complicada pela previsão de tempo severo, com forte precipitação no Estádio Ullevaal nos próximos dias. A equipe responsável pelo gramado não quer correr riscos e mantém equipes de remoção de neve prontas para entrar em ação, a fim de deixar o campo livre para os últimos treinos e para a própria partida.

Carl Bernhard Svenke, gerente-geral do Estádio Ullevaal, confirmou que a instalação está preparada para o desafio. “Obviamente, estamos em alerta”, disse à TV 2. Ele explicou que o plano de prontidão prevê uma equipe dedicada a retirar continuamente a neve do gramado.

Previsão preocupante ameaça os treinos da Noruega no estádio

Depois de treinar na terça-feira em Lillestrom, a seleção tem sessões importantes programadas no estádio para quinta e sexta-feira. O cronograma coloca a equipe responsável pelo gramado sob enorme pressão: a manutenção do campo agora será decisiva para que o elenco de Solbakken tenha uma superfície adequada para treinar antes do jogo.

Ingrid Bentsen, meteorologista de plantão do Instituto Meteorológico, apresentou uma previsão preocupante para a região. “Haverá grandes volumes de precipitação na quinta-feira”, confirmou. Segundo Bentsen, a precipitação começará durante a madrugada e persistirá ao longo do dia. “Virá tanto na forma de neve quanto de chuva misturada com neve. Provavelmente haverá alguns centímetros de neve úmida e pastosa acumulada”, acrescentou.

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Solbakken mantém a calma apesar dos alertas

Embora especialistas em meteorologia prevejam dificuldades, o clima na delegação norueguesa permanece surpreendentemente tranquilo em relação às condições do gramado. A administração do estádio conta com tecnologia moderna para enfrentar as temperaturas abaixo de zero e a precipitação congelada. Svenke afirmou que o sistema de aquecimento sob o gramado deve ser suficiente para impedir que o campo fique sem condições de jogo, desde que a temperatura do ar permaneça em uma faixa na qual o equipamento consiga funcionar adequadamente.

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“Estamos bastante tranquilos. Enquanto a previsão indicar temperaturas acima de zero, o aquecimento sob o gramado costuma resolver a maior parte do problema”, explicou Svenke. Solbakken manifestou a mesma confiança ao falar sobre o tempo durante uma entrevista coletiva. “Não acho que a neve vá permanecer por muito tempo. Se ligaram o aquecimento, tudo deve correr muito bem”, afirmou.

Previsão indica transtornos na capital

Apesar do otimismo em relação ao gramado, as condições nos arredores do estádio, em Oslo, podem ser bem mais difíceis de administrar. Embora não haja previsão de precipitação para sábado, o acúmulo dos dias anteriores provavelmente permanecerá no chão, já que não se espera que a temperatura ultrapasse 4 °C.

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O contexto esportivo aumenta ainda mais a tensão em torno dos boletins meteorológicos. A Noruega precisa obter um resultado positivo para se manter na divisão principal da Liga das Nações. Uma derrota seria um golpe significativo para o progresso da seleção sob o comando de Solbakken, o que torna a qualidade do gramado um dos principais assuntos antes do jogo. Se o campo ficar pesado e encharcado devido ao derretimento da neve misturada com chuva, isso poderá neutralizar as vantagens técnicas que a Noruega espera explorar em casa.