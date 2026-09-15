A União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) decidiu realizar a final da Liga dos Campeões da Europa de 2028 no estádio Allianz Arena, na cidade alemã de Munique, casa do Bayern de Munique, fazendo com que a decisão continental retorne a um dos mais famosos estádios europeus após anos de ausência.

A decisão foi tomada durante a reunião decisiva realizada pelo Comitê Executivo da Uefa nesta terça-feira, na cidade grega de Salônica, onde ficou definido que o estádio do Bayern de Munique sediará a partida final do torneio em 2028.

A escolha do Allianz Arena para sediar a final da Liga dos Campeões de 2028 terá um caráter especial, já que o mesmo estádio foi palco de uma das finais mais emocionantes da história da competição, quando Bayern de Munique e Chelsea se enfrentaram na final da edição de 2012.

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Retorno 16 anos após a célebre final

A final da Liga dos Campeões voltará ao Allianz Arena 16 anos depois de o estádio ter recebido o confronto final que reuniu Bayern de Munique e Chelsea em 19 de maio de 2012.

Aquela partida foi uma das finais mais dramáticas da história da competição, especialmente porque o Bayern de Munique disputou o confronto em seu próprio estádio e diante de sua torcida, e alimentava a esperança de conquistar o título europeu diante de seus torcedores, mas viveu uma das noites mais duras de sua história depois que o Chelsea roubou a taça de forma dramática.

O tempo normal da partida terminou empatado em 1 a 1, após o placar permanecer indefinido até os minutos finais, antes de o confronto se estender à prorrogação e, em seguida, os pênaltis decidirem quem seria o campeão.

O Bayern de Munique entrou em campo em meio a um enorme apoio da torcida, e a equipe alemã parecia próxima de realizar o sonho do título quando Thomas Müller conseguiu abrir o placar aos 83 minutos.

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O gol de Müller veio de uma cabeçada que enganou a defesa e o goleiro do Chelsea, fazendo com que as arquibancadas do Allianz Arena explodissem em festa pela vantagem dos donos da casa poucos minutos antes do fim da partida.

Parecia que o Bayern de Munique caminhava para decidir o título em seu estádio, mas o Chelsea se recusou a se render e conseguiu virar o cenário nos momentos finais.

Aos 88 minutos, o marfinense Didier Drogba conseguiu marcar o gol de empate para o Chelsea com uma forte cabeçada, aproveitando um escanteio, devolvendo sua equipe à partida em um momento fatal.

O gol de Drogba foi um forte choque para o Bayern de Munique e sua torcida, depois de a equipe alemã ter ficado a poucos minutos de conquistar o título diante de seus torcedores.

O tempo normal terminou empatado em 1 a 1, levando as duas equipes a dois tempos de prorrogação em busca de um gol que decidisse a partida antes de recorrer aos pênaltis.

Pênalti perdido inverte o equilíbrio da final

Durante a prorrogação, o Bayern de Munique teve uma oportunidade de ouro para retomar a vantagem, depois que Drogba provocou um pênalti a favor da equipe alemã ao derrubar o francês Franck Ribéry dentro da área.

O holandês Arjen Robben se apresentou para bater o pênalti e tinha diante de si uma oportunidade perfeita de conceder ao Bayern de Munique uma nova vantagem na final, mas o goleiro do Chelsea, Petr Cech, brilhou e defendeu a cobrança em dois tempos, privando a equipe bávara de um gol que poderia ter mudado completamente o rumo da partida.

Depois de as duas equipes falharem em marcar um novo gol durante a prorrogação, a final foi para os pênaltis para determinar quem seria o campeão da Liga dos Campeões da Europa.

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Nos pênaltis, a sorte sorriu para o Chelsea, que conseguiu decidir o confronto e conquistar o título da Liga dos Campeões da Europa às custas do Bayern de Munique, fazendo com que a equipe inglesa alcançasse um dos títulos mais importantes de sua história.

E assim, uma noite em que o Bayern de Munique sonhava em ser campeão diante de sua torcida se transformou em uma das noites mais dolorosas da história do clube, enquanto o Chelsea comemorava seu primeiro título na Liga dos Campeões da Europa.

Mais de uma década e meia após aquele confronto histórico, o Allianz Arena se prepara para receber uma nova final da Liga dos Campeões da Europa em 2028, em um retorno que trará à memória diretamente as lembranças da noite de 2012, quando o Bayern de Munique perdeu o título em seu estádio para o Chelsea de forma dramática, algo que ainda está presente na memória dos torcedores de futebol europeu.