Estádio Lusail: onde fica, capacidade e quais jogos recebe na Copa do Mundo do Qatar

Principal estádio do Mundial, o Lusail será palco de dez jogos, incluindo a grande final

A Copa do Mundo de 2022 no Qatar ficou muito marcada pelas grandes construções e luxuosas arquiteturas de seus estádios - muitos deles construídos especificamente para receber o Mundial. Os palcos dos jogos são todos muitos modernos e tecnológicos e recebem o que há de mais inovador no mundo da arquitetura e engenharia.

Ao todo são oito estádios que vão se dividir para receber os 64 jogos da Copa, e a GOAL vai fazer uma sequência falando um pouco sobre cada um deles. Para começar, o Lusail, o principal deles, que vai receber dez jogos, incluindo a decisão do Mundial.

Estádio de Lusail

O Lusail, principal palco e um dos símbolos da Copa do Mundo de 2022, foi um dos estádios construídos do zero para receber o Mundial, assim como a cidade onde fica. Altamente luxuoso e tecnológico, vai sediar alguns dos jogos mais importantes da competição, incluindo a grande final, em 18 de dezembro.

Localizado na cidade homônima, foi um projeto apresentando em dezembro de 2018 pelo falecido arquiteto Albert Speer. A arquitetura do estádio, que tem fachada inspirada nas tigelas de tâmaras da época de ouro do artesanato islâmico, e iluminação feita para lembrar o fanar, uma lanterna local, conta com uma cobertura de painéis de energia solar (que vão alimentar o estádio e seus arredores) e acabamentos em prata, que impactaram muito no alto custo da construção, que ficou no valor de 2 bilhões de dólares.

(C)Getty Images

O estádio, de grama natural e teto retrátil - que pode ser aberto ou fechado a depender do clima e das demandas dos eventos -, tem capacidade para 94.500 torcedores. Nas paredes estão fotos de 80 mil pessoas que participaram das obras e um mosaico, além de uma tecnologia que vai turbinar a experiência dos visitantes, que poderão tirar fotos com hologramas dos jogadores e fazer compras nos shoppings virtuais.

Após a Copa será inteiramente reinventado - sem desfigurar a fachada -, de forma a se tornar um espaço comunitário bastante útil, que terá desde escolas até lojas, instalações esportivas e clínicas de saúde.

Quais jogos vão ser disputados no Estádio de Lusail?

QSC

Como um dos principais palcos da Copa do Mundo, o Estádio de Lusail vai receber muitas partidas, inclusive algumas das mais importantes do Mundial, como a final. Ao todo, serão dez jogos, sendo seis na fase de grupos.

Para um efeito ainda mais impactante com os jogos de luzes, todas as partidas que acontecem no Lusail serão disputadas no último horário de jogos, quando já é noite no Qatar - às 16h no Brasil. A ideia é que a iluminação, junto do efeito de sombras, dê a ideia futurista e imponente que se imaginou para o estádio.