Estádio do Morumbi alaga novamente: veja as imagens após o temporal

Por conta das chuvas, o estádio do São Paulo ficou debaixo d'água

As fortes chuvas da madrugada desta segunda-feira em causaram prejuízo no Estádio do Morumbi, que mais uma vez ficou alagado.

A TV Globo exibiu imagens gravadas de um helicóptero durante sua programação, mostrando o estrago nas piscinas do clube. A lama tomou conta do local.

Em outros vídeos que estão circulando, supostamente das últimas horas, é possível ver imagens de dentro do estádio, também está alagado e cheio de lama. Nessas imagens a água corre com força dentro da estrutura do São Paulo.

A água inclusive chegou dentro do Estádio do Morumbi (via @RBandeirantes). #VocêEmTrânsito pic.twitter.com/I7A6SQmupn — Rádio Trânsito (@radiotransitofm) February 10, 2020

O clássico entre São Paulo e , que acontece neste sábado, pelo , está marcado para o Morumbi, mas é possível que a partida seja em outro local diante da situação. No ano passado, também nesta época do ano, o jogo contra a Ferroviária teve que ser no Pacaembu pelo mesmo motivo. A diretoria do Tricolor ainda não se manifestou.