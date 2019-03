Estádio do Atlético de Madri bate recorde de público em jogo feminino de clubes

Clube decidiu abrir o Wanda Metropolitano para o confronto entre os líderes da liga feminina contra o Barcelona

Com mais de 60 mil pessoas no estádio Wanda Metropolitano, em Madri, o jogo entre e neste domingo (17) quebrou o recorde de público para um jogo de clubes de futebol feminino.

Foram exatamente 60.739 espectadores que acompanharam a vitória de 2 a 0 do Barça. Com o resultado, o time catalão diminuiu a diferença do Atlético para 3 pontos. Faltam seis rodadas para o fim da temporada.

O confronto gerava muita expectativa na capital espanhola desde que o Atlético de Madrid disse que iria abrir seu estádio principal para o duelo. Até então a equipe feminina do clube jogava apenas no estádio Cerro de Espino, que tem capacidade para pouco mais de 3 mil pessoas.

A abertura do Wanda Metropolitano para um duelo que valia a ponta da tabela cativou e convenceu a torcida a aparecer para o apoio.

O jogo deste domingo quebrou um recorde que já tinha 99 anos, segundo dados divulgados pelo Atlético de Madrid. O clube diz que o antigo recorde de público para um jogo feminino de clubes era de 1920, quando 53 mil pessoas compareceram ao Goodison Park, casa do em , para acompanhar o jogo entre Dick, Kerr's Ladies e Helen's Ladies em 26 de dezembro daquele ano.

O caso de sucesso de público não é isolado e mostra o crescente interesse pelo futebol feminino. No último ano 51 mil pessoas acompanharam a final da Liga MX, do , entre e . E 45 mil pessoas foram a Wembley em 2018 para acompanhar a final da Feminina entre e .

Mesmo na , em 30 de janeiro deste ano, 48 mil pessoas foram ao estádio Nuevo San Mamés para o jogo das quartas de final da Copa da Rainha entre e Atlético de Madrid.

O recorde para jogos entre seleções ainda é a final da de 1999, quando 90.185 pessoas pessoas foram ao Rose Bowl, na região de Los Angeles, para assistir e .