Estádio Diego Armando Maradona: Onde fica, de quem é, capacidade e mais informações

Localizado em Buenos Aires, o estádio é homenagem do Argentinos Juniors, clube que formou o lendário Maradona

Mais do que sua enorme contribuição na história do futebol, Diego Armando Maradona também está imortalizado no esporte com um estádio batizado em sua homenagem. O campo está localizado em Buenos Aires, capital argentina, e pertence ao .

Também conhecido como “La Paternal”, o estádio foi inaugurado em 2003 no bairro Villa General Mitre, após um longo período de construção, que durou 10 anos graças a problemas financeiros do clube.

Com capacidade para pouco mais de 25 mil torcedores, o estádio Diego Armando Maradona recebeu o nome do lendário jogador argentino, que foi revelado nas categorias de base do Argentinos Juniors. Diego também jogou pelo time principal do Juniors de 1976 a 1981, onde marcou incríveis 149 gols em apenas 166 partidas. Vale lembrar que esta foi a primeira equipe profissional do argentino.

A estrutura original do La Paternal é dos anos 40, e foi nele que Maradona fez sua primeira partida como profissional. Aos 15 anos de idade, Diego entrou em campo pela primeira vez no dia 20 de outubro de 1976, em jogo que ficou marcado por uma caneta em Juan Domingo Cabrera.

Além do campo do Argentinos Juniors, as instalações do estádio Diego Armando Maradona também contam com um museu, batizado de “El Templo del Fútbol”, onde é possível encontrar diversos itens da história do futebol argentino, incluindo memorabilia do próprio Maradona, considerado até hoje o ícone máximo do clube.

Após o falecimento do atacante, o prefeito de Nápoles, Luigi de Magistris, afirmou que pretende mudar o nome do estádio San Paolo para Diego Armando Maradona, em homenagem ao craque . O foi o clube de maior destaque na carreira do argentino, onde marcou 199 gols em 259 partidas disputadas.