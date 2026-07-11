Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Estádio de Miami é palco da primeira homenagem oficial da FIFA ao falecido astro sul-africano

Noruega x Inglaterra
Noruega
Inglaterra
Copa do Mundo
J. Adams
Noruega
England
EUA
África do Sul

Notícia triste

Uma atmosfera de tristeza tomou conta do estádio de Miami pouco antes do início da partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre a Noruega e a Inglaterra; jogadores e torcedores fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao meio-campista sul-africano Jaden Adams, que faleceu aos 25 anos.

As contas do falecido jogador nas redes sociais se transformaram em um memorial espontâneo; sua última postagem no Instagram, datada de 25 de junho, trazia fotos da partida de estreia da África do Sul contra o México no lendário Estádio Azteca.

Adams foi titular naquele confronto pelo Grupo A, enfrentando os astros do “Tricolor” Roberto “Piocho” Alvarado e César Montes, em uma atuação que marcou o que viria a ser sua única e última participação na Copa do Mundo.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google