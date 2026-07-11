Estádio de Miami é palco da primeira homenagem oficial da FIFA ao falecido astro sul-africano

Uma atmosfera de tristeza tomou conta do estádio de Miami pouco antes do início da partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre a Noruega e a Inglaterra; jogadores e torcedores fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao meio-campista sul-africano Jaden Adams, que faleceu aos 25 anos.

As contas do falecido jogador nas redes sociais se transformaram em um memorial espontâneo; sua última postagem no Instagram, datada de 25 de junho, trazia fotos da partida de estreia da África do Sul contra o México no lendário Estádio Azteca.

Adams foi titular naquele confronto pelo Grupo A, enfrentando os astros do “Tricolor” Roberto “Piocho” Alvarado e César Montes, em uma atuação que marcou o que viria a ser sua única e última participação na Copa do Mundo.