O BUKO Stadion, em Velsen-Zuid, foi evacuado imediatamente após o apito final na noite de sábado, por ordem da polícia, segundo informações divulgadas, entre outros, pela ESPN.
Na noite de sábado, o BUKO Stadion foi palco de uma verdadeira batalha futebolística entre Telstar e Feyenoord. A equipe de Roterdã acabou levando a melhor: 4 a 3.
Logo após o apito final, a polícia começou a retirar todas as pessoas do estádio. Depois da coletiva de imprensa, o local foi completamente esvaziado.
Em seguida, a polícia local isolou todo o estádio com fitas, e uma equipe especializada foi ao local. A equipe examinou uma bomba de fumaça que estava sob a arquibancada.
Pouco depois da meia-noite, a bomba de fumaça foi recolhida em segurança e o BUKO Stadion foi liberado novamente, segundo um comunicado da polícia.