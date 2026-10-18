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Bart DHanis
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Estádio BUKO é totalmente evacuado pela polícia logo após Telstar x Feyenoord: saiba por quê

O BUKO Stadion, em Velsen-Zuid, foi evacuado imediatamente após o apito final na noite de sábado, por ordem da polícia, segundo informações divulgadas, entre outros, pela ESPN.

Na noite de sábado, o BUKO Stadion foi palco de uma verdadeira batalha futebolística entre Telstar e Feyenoord. A equipe de Roterdã acabou levando a melhor: 4 a 3.

Logo após o apito final, a polícia começou a retirar todas as pessoas do estádio. Depois da coletiva de imprensa, o local foi completamente esvaziado.

Em seguida, a polícia local isolou todo o estádio com fitas, e uma equipe especializada foi ao local. A equipe examinou uma bomba de fumaça que estava sob a arquibancada.

Pouco depois da meia-noite, a bomba de fumaça foi recolhida em segurança e o BUKO Stadion foi liberado novamente, segundo um comunicado da polícia.

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