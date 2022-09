Estádio Al Thumama: onde fica, capacidade e quais jogos recebe na Copa do Mundo do Qatar

Palco de oito jogos, o estádio e é único arquitetado por um local foi inspirado em tradicionais gorros dos homens qataris

A Copa do Mundo é um espetáculo futebolístico, mas o Qatar também está entregando um show arquitetônico. Com estádios novíssimos e de última geração, o país sede está dando aos jogos palcos a altura de uma competição dessa grandeza.

Modernidade, tecnologia, conforto, praticidade e tradição são elementos comuns entre os oito estádios que vão receber os 64 jogos da Copa do Mundo de 2022. E o Al Thumama não deixa a dever em nenhum desses aspectos, e chegou a vez dele no guia que a GOAL está fazendo dos palcos do Mundial!

Estádio Al Thumama

Situado em Doha, capital do Qatar, é um dos estádios mais modernos da atualidade. Este é o único dos oito palcos da Copa do Mundo que foi projetado por um arquiteto local, Ibrahim M. Jaidah, que se inspirou no gahfiya, um tradicional gorro de malha usado por homens qataris, para o design exterior da arena.

SC

Durante a Copa do Mundo, o Al Thumama terá capacidade para 40 mil pessoas, mas isso cairá na metade após o Mundial, de forma a atender melhor às necessidades e funcionar como uma infraestrutura esportiva de qualidade para os locais. Ao final da competição, o estádio será também um centro comunitário, que contará com multiplas instalações desportivas.

Quais jogos vão ser disputados no Estádio Al Thumama?

Getty Images

O estádio receberá, ao todo, oito partidas da Copa do Mundo. Serão seis jogos da fase de grupos e dois de mata-mata ( um das quartas e um das oitavas de final).