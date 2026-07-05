Estabelecendo o preço... O Feyenoord recusa a oferta do Al-Ahli da Arábia Saudita para contratar Hajj Musa

O argelino Anis Haj Moussa, estrela do Feyenoord, é a principal prioridade do Al-Ahli saudita para compensar a saída de seu compatriota Riyad Mahrez.

O Al-Ahli anunciou ontem, sábado, oficialmente a saída de Mahrez de suas fileiras, encerrando assim uma trajetória que durou três temporadas, apesar dos amplos apelos da torcida para que ele permanecesse no clube e não fosse dispensado.

A rede francesa “Foot Mercato” informou que o Al-Ahli apresentou uma proposta inicial ao clube Feyenoord para contratar Anis Haj Moussa.

E acrescentou que o novo técnico do Feyenoord, Davy Regho, recusou a oferta do Al-Ahli pela contratação do ponta-direita, exigindo cerca de 37 milhões de euros.

Isso levou a um notável esfriamento no interesse da diretoria do clube saudita, que agora está disposta a considerar outras opções diante das altas exigências do Feyenoord.

Segundo a rede, o Al-Ahli apresentou uma oferta ao Sporting de Lisboa para contratar o português Francisco Trincão, que está aberto a se juntar à Liga Profissional Saudita.

As negociações entre os dois clubes continuam em andamento e, caso ambas as transações não sejam concretizadas, o clube saudita também está avaliando a contratação do ponta brasileiro Luiz Henrique, jogador do Zenit de São Petersburgo.