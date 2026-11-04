Meia espanhol homenageia compatriota falecido
Ruiz aproveitou seu gol aos 17 minutos da quarta rodada para homenagear Miguel, formando com as mãos o número nove da camisa do atacante antes de olhar para o céu.
Além de lembrar seu compatriota, o ex-meia do Napoli também prestou homenagem às pessoas afetadas pelo desastre ferroviário de alta velocidade ocorrido em 28 de outubro perto de Urda, na província de Toledo. A colisão entre um trem da Renfe e outro da Iryo que estava parado, na linha entre Madri e Sevilha, deixou 69 mortos e mais de 200 feridos.
Meio-campista envia mensagem de apoio ao seu país
Ao comentar os acontecimentos trágicos em seu país à PSG TV após o apito final, Ruiz disse: “Antes de tudo, gostaria de prestar minhas condolências à família e às pessoas próximas de Jesus de Miguel. Esta vitória é dedicada a ele e também a todas as vítimas do acidente de trem na Espanha, neste momento tão difícil.
“Quero manifestar todo o meu apoio ao país. Jogamos muito bem hoje. Começamos a partida marcando quatro gols, e isso fez toda a diferença. Depois, jogamos com um pouco mais de tranquilidade. O Villarreal é uma equipe de alto nível; jogamos muito bem e estamos muito felizes com esta vitória.”
Ele acrescentou: “Não é sempre que se vê Fabian marcar dois gols, mas hoje consegui, e estou muito feliz por isso. Acima de tudo, porém, estou feliz com a vitória e os três pontos! Fora de casa, é sempre difícil, mas jogamos muito bem. Também estou satisfeito com meus dois gols e por ter sido eleito o melhor jogador da partida, porque foi a primeira vez que conquistei esse prêmio. Precisamos manter esse ritmo.”
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Quatro gols no início surpreendem os donos da casa
O time de Luis Enrique dominou os donos da casa nos primeiros 17 minutos. Joao Neves abriu o placar aos nove, após um escanteio. Maghnes Akliouche então preparou a jogada para Desire Doue marcar aos 12 minutos. Sessenta segundos depois, Senny Mayulu acertou um chute no ângulo, e Akliouche deu a assistência para Ruiz fazer 4 a 0.
O goleiro visitante Matvey Safonov defendeu finalizações de Ayoze Perez e Pape Gueye, uma antes e outra depois do intervalo, enquanto Peter Gulacsi fez várias defesas. Aos cinco minutos do segundo tempo, Ruiz aproveitou uma cobrança de falta de Vitinha. Depois, o reserva David Boly concluiu um passe de Neves para fechar o placar.
Atuais campeões ampliam sequência de vitórias
A goleada sobre o Submarino Amarelo deixou os atuais campeões europeus com três pontos de vantagem no topo da classificação da Champions League e com 100% de aproveitamento, após vitórias anteriores sobre Slovan Bratislava (6 a 1), Manchester City (4 a 2) e Barcelona (4 a 2).
Apesar de somar apenas dois pontos nas três primeiras rodadas da Ligue 1, sequência que incluiu uma derrota por 2 a 1 em casa para o Monaco, o gigante francês agora acumula 10 vitórias consecutivas em todas as competições. O time de Enrique tentará manter o embalo quando voltar a disputar uma partida do campeonato nacional neste fim de semana, antes da pausa de novembro para as seleções.