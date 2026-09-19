Mikel Arteta, técnico do Arsenal, demonstrou sua decepção com a atuação de seus jogadores nos aspectos físico e técnico, após a derrota humilhante sofrida na noite de sábado no campo do Brighton, por três a zero, pela quinta rodada da Premier League.

Esta foi a primeira derrota do Arsenal na atual temporada, estacionando o atual campeão nos 12 pontos e dando ao seu rival Manchester City a chance de ampliar a diferença para três pontos na liderança da Premier League.

De acordo com a Sky Sports, "os gols de Pascal Gross, Charalampos Kostoulas e Yasin Ayari infligiram ao Arsenal a sua derrota mais pesada na Premier League em três anos e encerraram de forma surpreendente o seu início triunfante de temporada".

Arteta sentiu que seus jogadores falharam na batalha física, além de lamentar o desleixo no trato com a bola, quando foram dominados pela pressão do Brighton.

Atuação do Arsenal muito decepcionante

Foram divulgadas as declarações do técnico do Arsenal, que disse após a partida: "Resultado e atuação extremamente decepcionantes. Todo o reconhecimento ao Brighton pela forma como jogou e conduziu a partida".

E acrescentou Arteta: "Eles estiveram à nossa frente em outro nível nos fundamentos do jogo. Estiveram sempre à frente na primeira disputa, nos segundos movimentos e nas segundas bolas, e a partir daí construíram o jogo".

E prosseguiu: "Acima de tudo, quando a bola estava conosco, especialmente em nosso campo defensivo, fomos muito ruins tecnicamente e não respeitamos as regras e os princípios do jogo que devem ser aplicados contra um time que quer pressionar você homem a homem".

E enfatizou: "Isso nunca lhe dá a opção de dominar a partida e controlá-la da maneira que você quer. E quando tivemos grandes chances, não as aproveitamos. Precisamos garantir que aprenderemos a lição, porque isso não pode se repetir".

"Tudo ficou claro desde o primeiro lateral"

Arteta acrescentou em sua coletiva de imprensa após a partida: "Houve muitos momentos em que o domínio foi de 50 a 50, mas na maior parte do tempo esteve a favor deles".

E completou: "Às vezes houve alguns erros graves que nos afetaram de forma muito dura, mas isso é algo com que se deve aprender".

E explicou: "Desde o primeiro lateral, tudo ficou muito claro. Nós nos colocamos em apuros uma, duas, três vezes, e precisávamos sair daquela situação muito mais rápido. Essa é uma das lições mais importantes que devemos tirar da partida".

"Não seremos afetados: esta é uma grande lição"

Arteta pediu cautela ao julgar a equipe, antes do período de pausa para as datas Fifa, que se estende por três semanas.

E disse: "Isso não afetará o que a equipe e os jogadores realizaram nas últimas seis ou sete semanas desde que voltaram da Copa do Mundo. Com o retorno de 18 jogadores, o que realizamos, a maneira como competimos e o número de partidas que vencemos foi algo maravilhoso".

E concluiu: "Mas esta é uma grande lição para todos nós, para entendermos o que é preciso para vencer nesse nível".